Čistenie zubov: Väčšina z nás to robí nesprávne. Toto sú rady od zubárov

Čistenie zubov je niečo, čo všetci robíme asopň dvakrát denne. Podľa odborníkov to však mnohí z nás v skutočnosti robia úplne nesprávne. Keďže v poslednom období kvôli covidu mnoho ľudí preskočilo rutinné zubné prehliadky, je dôležité udržiavať dobrú ústnu hygienu, aby ste predišli akýmkoľvek bolestivým núdzovým situáciám.

Inými slovami, ak bol niekedy vhodný čas na prehodnotenie techniky čistenia zubov, je to práve teraz.

Kedy zuby teda umyť?

Je to odveká debata: mali by ste si umyť zuby pred raňajkami alebo po nich? Prvý je správny spôsob. Keď spíte, v ústach sa stále hromadí množstvo baktérií a vytvára sa plak. To znamená, keď sa zobudíte, je dobré odstrániť všetky tieto nánosy pred raňajkami a začiatkom dňa.

Používajte dobrú fluoridovú zubnú pastu

Potrebujete dobrú fluoridovú zubnú pastu, približne o veľkosti hrášku. Dospelí by mali používať zubnú pastu, ktorá obsahuje aspoň 1 450 častíc na milión (ppm) fluoridu. V noci sa snažte po čistení neoplachovať, aby ste zanechali rezervoár fluoridu, ktorý pomôže remineralizovať zubnú sklovinu a predchádzať zubnému kazu.

Počas dňa, po jedle, používajte ústnu vodu bez fluoridu, aby bola vaša sklovina silná.

Pravidlo 45 stupňov

Hlavu zubnej kefky priložte k dolným zubom a potom štetinky nakloňte do uhla 45 stupňov oproti línii ďasien. Pokúste sa udržať uhol v celej kefke, ktorý poskytuje lepší účinok na odstránenie povlaku a baktérií.

Malé krúživé pohyby

Pohybujte kefkou malými krúživými pohybmi niekoľkokrát po povrchu každého zuba. Najskôr vyčistite vonkajšie povrchy každého zuba a potom choďte dovnútra. Prejdite následne k hornej sade zubov a zopakujte malé krúživé pohyby na vonkajších zuboch, pričom štetiny držte naklonené proti línii ďasien.

Na čistenie vnútorných plôch predných zubov nakloňte zubnú kefku zvisle a urobte niekoľko malých ťahov nahor a nadol prednou časťou kefky.

Nezabúdajte na jazyk

Jazyk nesie dobré aj zlé baktérie, ale jeho tesná blízkosť k zadnej časti hrdla znamená, že môže potenciálne prechovávať vírusy prítomné v tejto oblasti. Čistenie jazyka pomáha osviežiť dych a vyčistiť ústa od akýchkoľvek baktérií. Vystrčte jazyk a urobte niekoľko dlhých ťahov, aby ste ho dobre vyčistili.

Čistite v správnom poradí

Zatiaľ čo mnohí z nás by si najskôr automaticky čistili zuby, potom vzali niť a vypláchli ako posledné, zubní lekári radia, že musíme úplne zmeniť poradie krokov.

V skutočnosti by ste mali urobiť presný opak vyššie uvedeného. Začnite výplachom ústnou vodou na naštartovanie slinných žliaz, ktoré pomáhajú chrániť ďasná pred škodlivými baktériami. Po čistení zubov by ste ho nikdy nemali oplachovať, pretože to môže zmyť niektoré užitočné zložky zubnej pasty.

Potom použite niť na odstránenie nečistôt alebo jedla, ktoré sa zaklinilo medzi zubami. Nakoniec si dve minúty kefujte zubnou pastou.

Nezabúdajte na medzizubný priestor

Či už používate zubnú niť, špáradlá, medzizubné kefky alebo ústny irigátor, máte čo robiť, aby ste sa dostali medzi zuby. Odporúčame to urobiť pred čistením zubov, pretože čím viac môžete vyčistiť nečistoty z medzizubných priestorov, tým väčšia je šanca, že sa vaša zubná pasta dostane medzi zuby a fluorid prenikne do ťažko dostupných miest.