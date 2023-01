Vysokopostavený politik v Austrálii priznal, že si obliekol nacistickú uniformu

Premiér najľudnatejšieho austrálskeho štátu Nový Južný Wales sa vo štvrtok priznal, že ako 21-ročný si obliekol nacistickú uniformu a veľmi sa za to hanbí. TASR prevzala správu z agentúry AFP.

Liberál Dominic Perrottet (40) sa k tejto minulosti priznal po výzve svojho kolegu. „Keď som mal 21 (rokov), mal som maškarný večierok. A na sebe som mal nacistickú uniformu,“ povedal novinárom.

„Hlboko sa hanbím za to, čo som urobil, a je mi skutočne ľúto za bolesť, ktorú to spôsobuje ľuďom v celom našom štáte a najmä členom židovskej komunity, preživším holokaustu, (vojnovým) veteránom a ich rodinám. Je mi naozaj ľúto, bolo to hrozné rozhodnutie,“ dodal Perrottet.

Premiér Nového Južného Walesu priznal, že bol v tom čase naivný. „Je to niečo, čo mi počas môjho života spôsobovalo veľa úzkosti,“ povedal. Nevie pritom o existencii nejakých fotografií, na ktorých by bol v nacistickej uniforme.

„Nacistickú symboliku netreba brať na ľahkú váhu a obliekať sa za nacistu nie je vtip,“ uviedla vo vyhlásení židovská komunita v Novom Južnom Walese. Tento incident považuje za dôležitú pripomienku, že všetkých Austrálčanov a najmä mládež treba neustále vzdelávať o „odpornej povahe nacistického režimu“.