USA stiahnu zo Slovenska systém Patriot, so spojencami sa rokuje o náhrade

Spojené štáty stiahnu zo Slovenska svoju batériu systému protivzdušnej obrany Patriot. Presunú ju na základňu v Nemecku, kde absolvuje údržbu. Ministerstvo obrany SR deklarovalo, že o adekvátnej náhrade intenzívne rokuje so spojencami. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Upozornil na to Denník N.

„Striedanie vojenského personálu a techniky v rámci mnohonárodných skupín je štandardnou vecou a rovnako to robia aj naši vojaci, ktorí sú súčasťou takejto misie v Lotyšsku. Všetky tieto kroky sú vopred koordinované a plánované, preto – samozrejme – intenzívne rokujeme so spojencami o poskytnutí adekvátneho systému protivzdušnej obrany, ktorý by mohol nahradiť americký Patriot,“ skonštatovala hovorkyňa.

Presný dátum presunu Patriotu rezort nechcel vzhľadom na bezpečnosť špecifikovať. Hovorí rádovo o týždňoch.

Okrem americkej batérie Patriotu sú na Slovensku aj dve nemecké batérie systému Patriot. Slovenský minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a nemecká šéfka rezortu Christine Lambrechtová v decembri na stretnutí v Bratislave potvrdili, že na Slovensku by mali zostať minimálne do konca roka 2023.