Zomrela známa supermodelka, príčinou smrti bola podľa jej agentky choroba

Vo veku 56 rokov zomrela známa supermodelka Tatjana Patitzová, ktorá sa v 80. a 90. rokoch pravidelne objavovala na obálkach popredných módnych časopisov. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na americký časopis Vogue.

Patitzová zomrela v meste Santa Barbara v americkom štáte Kalifornia, uviedla jej newyorská agentka Corinne Nicolasová z modelingovej agentúry Model CoOp. Príčinou jej smrti bola choroba, o ktorej však agentka neposkytla ďalšie podrobnosti.

Patitzová sa narodila v severonemeckom Hamburgu a vyrastala vo Švédsku. Neskôr sa presťahovala do Paríža a do New Yorku, kde odštartovala svoju úspešnú kariéru vo svete modelingu. Svojho času bola jednou z piatich najžiadanejších modeliek sveta, medzi ktorými bola aj Linda Evangelistová, Christy Turlingtonová, Naomi Campbellová a Cindy Crawfordová, približuje magazín Der Spiegel.

Módny fotograf Peter Lindbergh v roku 1990 urobil záber týchto piatich modeliek, ktorý sa dostal na obálku magazínu Vogue. Fotografia sa neskôr stala legendárnou a podľa niektorých odštartovala éru supermodeliek.

V rozhovore pre magazín Prestige Hong Kong z roku 2006 Tatjana Patitzová vyhlásila, že zlatý vek supermodeliek sa už skončil. Podľa jej slov boli totiž klasické modelky medzičasom zatlačené do úzadia celebritami a herečkami. Tvrdila tiež, že ženy v modelingu boli za jej čias zdravšie a neboli také chudé ako dnes. „Ženy boli zdravé, a nie takéto vychudnuté útle modelky, ktorých mená už ani nikto nepozná,“ uviedla.