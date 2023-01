Video: Dostali ste izbu s trezorom? Pre toto si doňho v hoteli nič nesmiete odložiť

Trezor sa na prvý pohľad javí ako praktický doplnok pri cestovaní. Turisti totiž neradi navštevujú obľúbené destinácie s cennosťami vo vrecku, a tak ocenia ochranu v podobe uzamykateľného sejfu na hotelovej izbe.

Postup je jednoduchý – hosť si zvolí ľubovoľnú číselnú kombináciu, ktorá mu umožní získať prístup k cennostiam v trezore. Za takýchto okolností by sa k jeho šperkom a dokumentom nemal nik dostať.

Problém je v tom, že obnovenie číselného kódu na trezore je jednoduchšie ako by sa mohlo zdať, a to pre kohokoľvek, teda aj potenciálnych zlodejov. Vo videu na TikToku to vysvetľuje priateľ tvorcu videí Daniella Álvareza.

Brit najprv ukáže štandardný postup pri odomykaní sejfu. „Dajme tomu, že som zabudol svoj kód,“ povie následne muž vo videu. „Môžem zavolať na recepciu, ale načo. Úplne stačí, keď dvakrát stlačím tlačidlo so zámkou a potom zadám šesť núl.“

Podľa autorov je tento spôsob vo všeobecnosti zaužívaný na obnovu číselného kódu na väčšine trezorov. V niektorých prípadoch sa namiesto núl zadávajú deviatky. „Je to superkód, ktorý všetko prepíše,“ tvrdia vo videu. Každý, kto zmienený postup pozná, sa tak vo výsledku môže dostať k vašim cennostiam aj bez väčšej námahy alebo ovládania vami zadanej číselnej kombinácie.

Lepším spôsobom, ako si pri cestovaní ochrániť cennosti, je nechať ich v trezore na recepcii. S ďalšími radami sa podelil vedúci platformy sprostredkujúcej ubytovanie eBooking Toni Raurich, ktorý pre portál Express uviedol: „Skladovanie cenností v hoteli nie je vždy ten najbezpečnejší krok, zvlášť pokiaľ ide o hotel vo veľmi nízkej kategórii.“

Raurich radí, aby si cestovatelia nechávali vzácnosti vo svojej izbe, pričom časť z nich by mali brávať so sebou. „Jednou z najčastejších rád je skryť peniaze alebo šperky do prázdnej nádoby od šampónu. Rovnako vo svojom kufri môžete nájsť skryté vrecká, kam ich môžete odložiť,“ hovorí. Za dobré miesto na skrývanie peňazí označil aj priestor pod matracom, ale treba ich uložiť do prostriedku postele, nie pod roh.