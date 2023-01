Lengvarský: Finančná spoluúčasť pacienta bude časom nevyhnutná

Zdravotná starostlivosť je v súčasnosti taká drahá, že spoluúčasť pacienta na jej úhrade bude časom nevyhnutná. Pre TASR to uviedol dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Nepredpokladá, že by to bolo v tomto roku.

„Pokiaľ chceme zachovať kvalitu na úrovni 21. storočia, určite bude potrebný aj nárast zdrojov v zdravotníctve zo štátneho rozpočtu. Ale ani otázka spoluúčasti pacienta nie je vylúčená. Myslím si, že sa tým treba vážne zaoberať,“ skonštatoval Lengvarský.

Podotkol, že nejde o „známych 20 korún“, ktoré kedysi boli. „Hovoríme o systéme, kde bude jasne definovaný nárok pacienta z rozpočtu. Zároveň službu, ktorá bude poskytovaná niečo, čo je nad rámec, skrátka jasným spôsobom definujeme a povieme, ako bude hradená,“ spresnil Lengvarský.

Najprv je podľa neho potrebné dohodnúť sa s ambulantným a nemocničným sektorom, v akých prípadoch by bola spoluúčasť zavedená. Pripustil, že tiež možno bude treba nastaviť aj systém komerčného pripoistenia.