Ukrajinský vojak pre CNN: Mŕtvych v Soledare už nikto nepočíta

Vojak je príslušníkom 46. leteckej mobilnej brigády, brániacej Soledar, na ktorý masívne útočia ruskí vojaci a žoldnieri z polovojenskej Vagnerovej skupiny. Podľa neho je situácia kritická a ťažká. „Budeme mesto brániť až do konca,“ uviedol.

Ako ďalej povedal, boje v Soledare sú také dynamické, že budovy sa počas dňa dostávajú do rúk raz jednej, potom druhej strany a nie je možné sledovať pribúdajúci počet mŕtvych. „Nikto vám nepovie, koľko je tam mŕtvych a ranených. Pretože to nikto nevie s istotou. Nikto. Pozície sa neustále menia. To, čo bol dnes náš dom, na druhý deň patrí Vagnerovcom, “ dodal.

Vojak uviedol, že v utorok večer nebolo jasné, akú veľkú časť mesta ovládajú Rusi. „Nikto nevie s určitosťou povedať, kto sa kam premiestnil a kto čo kontroluje. V meste existuje rozsiahla sivá zóna, o ktorej každý tvrdí, že ju obsadil, ale to je len trik.“

Ukrajina stratila v Soledare veľa vojakov, ale ich rady sa stále dopĺňajú, pretože boj o mesto pokračuje, informoval vojak. „Naše jednotky sa obmenili takmer spolovice, viac-menej. Nemáme ani čas zapamätať si navzájom svoje volacie znaky (keď prídu nové posily),“ dodal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok vo večernom príhovore poďakoval vojakom tejto brigády „za ich hrdinstvo, statočnosť a vytrvalosť pri obrane Soledaru“.