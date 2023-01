Čo s vysokou zálohou za teplo? Toto radí tajomník ministerstva hospodárstva

Obyvatelia by nemali platiť neúmerne vysoké zálohy za energie, ktoré im predpísali dodávatelia, ale mali by počkať na korekciu týchto záloh. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec.

„V tomto prípade určite neplatiť a čakať na korektúru faktúry,“ odporučil Švec. Dodal, že rezort hospodárstva zverejnil začiatkom týždňa výzvu na dotácie cien tepla pre dodávateľov v centrálnom zásobovaní a vyzval výrobcov, aby dali do súladu zálohové faktúry s nariadením vlády. Nárast by tak oproti minulému roku nemal byť vyšší ako 20 eur za megawatthodinu (MWh) a cena za MWh nemá prekročiť 199 eur. Rezort hospodárstva podľa Šveca aktívne komunikuje so Slovenským zväzom výrobcov tepla a na samotnú výzvu má pozitívne ohlasy. „Je teraz aj na nich, aby konali čo najskôr, aby ľudia nemuseli platiť tie nezmyselne vysoké faktúry,“ dodal štátny tajomník. Zdieľať tento článok na Facebooku