Kauza Kuciak a príprava vrážd prokurátorov pokračuje výsluchom znalca

Na programe je okrem čítania listín aj výsluch znalca z odvetvia kriminalistickej informatiky Dušana Mikulaja. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.

Mikulaj vypovedal pred súdom aj v minulosti, hovoril o extrakcii dát zo šifrovanej aplikácie Threema, ktorá je jedným z dôkazov obžaloby. Vypovedal, že ak by boli dáta v aplikácii menené a dopĺňané, tak ako to tvrdila obhajoba, bola by o tom stopa. Tú tam Mikulaj nenašiel. Okrem toho sa v minulosti vyjadroval aj k správam telekomunikačných operátorov, na základe ktorých bol vyskladaný pohyb obžalovaných v čase pred, počas a po vražde novinára.

V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018 súd rozhoduje o vine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd SR vrátil v máji 2021 prípad prvostupňovému súdu. Právoplatné sú tri rozhodnutia. Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelia obžalobe štyri osoby - Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Dušan K. a Darko D. Tomáš Szabó bol vylúčený na samostatné konanie, súd ho uznal za vinného. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť od Kočnera podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Šufliarskeho približne o rok neskôr.