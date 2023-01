Zabudnite na maliara. Vďaka týmto 8 radám vymaľujete izbu ako profesionál

Chcete lacno a rýchlo zmeniť vzhľad vašej izby? Premaľujte ju! Vhodný výber farby dokonca rozjasní prvky, ktoré neznášate, ako napríklad špinavé podlahy a môže spôsobiť, že obyčajná izba bude vyzerať drahšie.

Vymaľovanie pritom nemusíte dávať na starosť profesionálom. S našimi radami to krok po kroku dokážete spraviť rovnako dobre ako odborník.

Vyberte si farbu

Prvým krokom je výber vhodnej farby. Pokiaľ nie ste rozhodnutí, pokojne zohnajte niekoľko vzoriek a prilepte ich na stenu vašej izby. Nemusíte sa ani držať pravidla, že vrchná časť izby so stropom by mala byť biela. Dnes už to nie je pevné pravidlo. Profesionáli tiež tvrdia, že je úplne prijateľné použiť farbu steny – alebo dokonca úplne iný odtieň – na strop.

Vyberte si povrchovú úpravu

Keď sa rozhodnete pre farbu, budete si musieť vybrať aj povrchovú úpravu, ktorá ovplyvňuje lesk a odolnosť farby po zaschnutí. Väčšina farieb prichádza v čoraz viac reflexných variantoch, od plochých (bez lesku) po vysoký lesk. Čím lesklejšia farba, tým hladšie budú vaše steny, pretože lesklejšie povrchy zvýrazňujú nedokonalosti.

V kúpeľniach a kuchyniach budete pravdepodobne chcieť použiť na steny aspoň saténový povrch, aby ste ich mohli ľahko vyčistiť a aby farba lepšie odolala vlhkosti. Môžete sa držať saténu alebo použiť niečo lesklejšie na obloženie.

Na stropy, ktoré nie sú také náchylné na špinavé odtlačky prstov a iné opotrebovanie, môžete použiť plochú farbu, ktorá je zvyčajne najťažšia na čistenie. Vo všeobecnosti je to dobrá voľba na stropy, pretože nebude odrážať príliš veľa svetla a nezhoršuje zvyšok miestnosti.

Zistite, koľko farby a základného náteru potrebujete

Použite kalkulačku farieb, aby ste zistili, koľko budete potrebovať na miestnosť, ktorú maľujete, pričom majte na pamäti, že vo všeobecnosti budete chcieť dosť na dve vrstvy.

V závislosti od toho, aký odtieň je už na stenách, možno budete potrebovať aj základný náter. Ak robíte dramatickú zmenu farby, zafarbite základný náter na sivo. Naozaj to pomáha blokovať predchádzajúcu farbu.

Primer je základný náter, ktorý pomáha vášmu vrchnému náteru priľnúť a blokuje škvrny, nedokonalosti a plesne. Nie je to vždy potrebné, najmä ak maľujete od svetlej farby po tmavú, alebo si vyberiete farbu so zabudovaným základným náterom. Pomáha to však zabezpečiť bezproblémovú aplikáciu.

Ak meníte miestnosť z tmavej na svetlú – napríklad z kráľovskej modrej na detskú ružovú – určite budete potrebovať samostatný základný náter. A ak sú vaše steny omietky, moderná latexová farba k nim nemusí priľnúť, takže pravdepodobne budete chcieť začať so základným náterom na báze oleja.

Ochráňte sa

Keď pripravujete steny na nový náter – proces, ktorý zahŕňa brúsenie – nosenie bezpečnostných okuliarov a masky na tvár alebo respirátora vás môže chrániť pred potenciálne škodlivými časticami. Nezabúdajte na ochranu.

Pripravte si steny

Rovnako ako by ste si umyli tvár pred nanesením make-upu, musíte si opraviť, vyčistiť a pripraviť steny predtým, ako na ne nanesiete farbu. Musíte obrúsiť a umyť steny, aby ste sa zbavili mastnoty, oleja a prachu.

Najprv vyčistite steny (a aj strop, ak ho maľujete) pomocou roztoku saponátu na riad a teplej vody. Potom pomocou špongie roztok zotrite jemným krúživým pohybom. Keď sú steny suché, opravte všetky diery alebo praskliny nanesením škárovacej hmoty pomocou tmelu.

Potom povrchy prebrúste brúsnym papierom zrnitosti 220, ručne alebo brúsnou tyčou. Nakoniec odstráňte kryty vypínačov a zásuviek, zrolujte koberčeky a premiestnite akýkoľvek nábytok do stredu miestnosti.

Páska

Použite maliarsku pásku na profesionálne vyzerajúce línie a aby farba nepretekala na miestach, kde by nemala. Niektorí odborníci tvrdia, že správny štetec a technika maľovania robia celý tento proces zbytočným. Ale ak ste maliarsky nováčik, páskovanie je najistejší spôsob, ako udržať svoju prácu úhľadnú.

Začnite maľovať – so správnymi nástrojmi

Väčšina maliarov odporúča kombináciu valcovania a natierania na farbu. Začnite od stropu, potom prejdite na steny a dokončite okraje. Začnite starostlivo nanášať rovnú líniu farby – pozdĺž okraja steny, kde sa dotýka lišty, okrajov alebo podlahy. Pred nanášaním nezabúdajte oklepať prebytočnú farbu.

Nanášajte na farbu, kým sú okraje, ktoré ste naniesli štetcom, ešte mokré. Odborníci odporúčajú „kreslenie“ v tesnom vzore „W“, aby sa zabezpečilo úplné pokrytie – najprv vertikálne a potom horizontálne. Nechajte farbu zaschnúť medzi jednotlivými vrstvami - zvyčajne dve až štyri hodiny, ale pozrite si aj odporúčania na plechovke.

Odstráňte pásku a vyčistite

Po nanesení posledného náteru nechajte farbu čiastočne zaschnúť (zvyčajne dve až štyri hodiny), potom odstráňte pásku modrej farby jemným a pomalým potiahnutím pod uhlom 45 stupňov. Ak počkáte s odlúpnutím, kým farba úplne nezaschne, pravdepodobne si s ňou vezmete aj časť farby.

Ak ste použili latexovú farbu, vyčistite štetce a valčeky mydlom a teplou vodou, aby ste sa uistili, že budú v dobrom stave na váš ďalší projekt. Pomôcť môžu aj kefové hrebene a handra na zotretie počiatočných kvapôčok farby. Ak ste použili farby a základný náter na báze oleja, budete musieť štetce a valčeky vyčistiť rozpúšťadlom; odporúčania nájdete vo svojej plechovke od farby.