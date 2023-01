Pri výjazdoch k pacientom s COVID-19 sa má predĺžiť čas na odchod

Záchranári by mohli mať viac času na odchod pri výjazdoch k pacientom, pri ktorých je potrebné použiť osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Zatiaľ čo doteraz museli na výjazd vyraziť do dvoch minút, pri ohrození biologickým faktorom tri až štyri sa má tento čas predĺžiť na desať minút. Takéto ohrozenie sa týka napríklad výjazdov za pacientmi s ochorením COVID-19. Vyplýva to z návrhu novely zákona o záchrannej zdravotnej službe, ktorý v stredu schválila vláda. Návrhom sa dopĺňa tiež transplantačný zákon.

„Doteraz bola v zákone stanovená povinnosť zabezpečiť výjazd ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ZZS) do dvoch minút od prijatia výzvy od koordinačného strediska ZZS alebo operačného strediska ZZS. Tento interval pri použití OOPP navrhuje ministerstvo zdravotníctva stanoviť na desať minút,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

Dvojminútový časový interval nie je podľa neho možné zabezpečiť pre stále narastajúce počty zásahov u pacientov s podozrením na ochorenia, ktoré si vyžadujú použitie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri ohrození biologickým faktorom tri až štyri, ako je napríklad COVID-19.

Návrh novely tiež na základe podnetov z praxe rieši neodkladnú prepravu pacientov, vyžadujúcich intenzívny monitoring a liečbu počas transportu do zahraničia, napríklad v prípade transplantácií. Pozemné záchranky by po novom mohli zasahovať aj v týchto prípadoch, čo doterajšia úprava neumožňovala. Rozšíriť sa má tiež okruh tretích osôb, ktorým sa poskytujú údaje z národného transplantačného registra o Operačné stredisko ZZS SR.