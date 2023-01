VIDEO: Na Rely Dakar zrazil kamión českého pretekára Lopraisa fanúšika, ten zraneniam podľahol

Taliansky fanúšik zahynul v utorok na Rely Dakar po zrážke s kamiónom českého pretekára Aleša Lopraisa. Na sociálnej sieti o tom informoval samotný pilot vozidla.

Šesťdesiatdeväťročný taliansky priaznivec stál na trase deviatej etapy tesne za horizontom jednej z dún a bol veľmi blízko vyjazdenej stopy. Zraneniam podľahol počas leteckého transportu do nemocnice. Posádka tímu Loprais Praga o zrážke s divákom nevedela, organizátori ju o tom informovali až neskoro večer po skončení etapy.

„Vyhasol ľudský život a v podstate to bolo mojím pričinením. Nikto z posádky to nevedel, máme aj záber z paluby a videá, ktoré to dokazujú. Nič to však nemení na tom, že vyhasol ľudský život. Chcel by som vyjadriť sústrasť jeho rodine, blízkym a kamarátom,“ uviedol Loprais na sociálnej sieti Facebook. Vedúci pretekár v kategórii kamiónov oslavoval v deň tragédie 43. narodeniny.