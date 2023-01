Vláda bude rokovať o zmenách v aktívnych zálohách aj investičnej pomoci

Do aktívnych záloh by po novom mohol byť zaradený aj občan, ktorý neabsolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu. Ďalšou posilou aktívnych záloh by mali byť profesionálni vojaci prepustení zo služobného pomeru, ktorí súhlasili so zaradením do aktívnych záloh pred prijatím do štátnej služby. Vyplýva to z novely zákona o brannej povinnosti, o ktorej bude v stredu rokovať dočasne poverená vláda.

Predmetom rokovania bude aj novela nariadenia o maximálnych cenách pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny. Dodávatelia, ktorí v minulom roku nemali schválené regulované ceny elektriny pre malé podniky alebo regulované ceny plynu pre odberateľov v domácnosti, budú fakturovať tieto energie najviac vo výške maximálnej ceny za elektrinu určenej dodávateľom elektriny poslednej inštancie.

V programe je tiež návrh na poskytnutie investičnej pomoci. Spoločnosť Eminox Slovakia pripravuje vo Svite zriadenie novej prevádzky na výrobu systémov z nehrdzavejúcej ocele na reguláciu výfukových plynov a emisií pre autobusy, nákladné vozidlá, železničné súpravy a terénne vozidlá. Investícia vo výške takmer 11,5 milióna eur by mala do roku 2027 vytvoriť 133 pracovných miesta a na túto investíciu má firma dostať štátnu investičnú pomoc vo výške dva milióny eur.

Vláda by sa mala zaoberať aj Koncepciou na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby z dielne Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pred energetickou chudobou by mohla ohrozených obyvateľov Slovenska pomôcť ochrániť optimalizácia dodávkových a sieťových taríf, ponuka bezplatných splátkových kalendárov a energetického poradenstva či zákaz podomového predaja energií.

Rokovať sa bude aj o dostupnosti solárií. Prevádzkovatelia solárií by po novom nemali služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi poskytovať osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Schválením novely zákona o záchrannej zdravotnej službe by záchranári mohli mať viac času na odchod pri výjazdoch k pacientom, pri ktorých je potrebné použiť osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Týka sa to napríklad výjazdov za pacientmi s ochorením COVID-19.

V programe je tiež návrh na zriadenie výboru pre hybridné hrozby v rámci Bezpečnostnej rady SR. Témou má byť aj zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2023. Predmetom rokovania je aj Správa o stave výskumu a vývoja v SR a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2021 či Správa Národnej banky Slovenska (NBS) o finančnej stabilite.