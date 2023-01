Lukašenko nevyhovel žiadosti o milosť, ktorú podala ruská občianka Sapegová

Sapegová bola zadržaná koncom mája 2021 spolu so svojím vtedajším priateľom, bieloruským novinárom a aktivistom Ramanom Pratasevičom. K ich zadržaniu došlo po vynútenom presmerovaní a pristátí lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku – údajne pre vyhrážky o bombe na palube, ktoré sa ukázali ako nepravdivé. Let pôvodne smeroval z Atén do Vilniusu.

Krátko po zatknutí začal Pratasevič vystupovať v bieloruských štátnych médiách a kritizovať svojich bývalých spolupracovníkov. Následne ho z vyšetrovacej väzby prepustili.

V máji 2022 Sapegovú odsúdil bieloruský súd na šesť rokov väzenia za podnecovanie nenávisti v spoločnosti a z násilia alebo vyhrážok násilím voči policajtom. Podľa vyšetrovateľov mladá žena moderovala na platforme Telegram kanál Čierna kniha Bieloruska, ktorý zverejnil osobné údaje zamestnancov bieloruských bezpečnostných síl podieľajúcich sa na represiách proti bieloruskej opozícii.

Momentálne je Sapegová v ženskej väznici v bieloruskom meste Homeľ. Podľa Sapegovej právnika jej vedenie väznice nepovoľuje žiadne návštevy príbuzných ani telefonáty.

Lukašenka o milosť Sapegová požiadala v júni minulého roku. V žiadosti uviedla, že zločiny spáchala z mladíckej nerozvážnosti a hlúposti, keď sa dostala pod vplyv „deštruktívnej skupiny ľudí“. Lukašenko ešte začiatkom júna povedal, že Sapegovej môže udeliť milosť.

„Musíme tento problém vyriešiť... Môžeme ruskú občianku odovzdať Rusku,“ povedal s tým, že ruské úrady ju môžu nechať, aby absolvovala celý trest, alebo ju prepustiť na slobodu. „Myslím si, že riadnu príučku už dostala,“ dodal Lukašenko, ktorý však verejne nedeklaroval, že je pripravený omilostiť Sapegovú.

Jej otec v snahe napomôcť omilosteniu vyplatil bieloruským bezpečnostným zložkám, úradníkom a sudcom náhradu nemajetkovej ujmy, ako to jeho dcére nariadil bieloruský súd. Komisia pre udeľovanie milostí však napriek tomu Lukašenkovi neodporučila, aby na Sapegovej žiadosť odpovedal kladne.

Sapegová sa narodila v Rusku, ale vyrastala v Bielorusku, kam sa presťahovala jej matka. Potom študovala na univerzite vo Vilniuse, kde po zatknutí získala právnické vzdelanie.

Podľa britskej stanice BBC Pratasevič, ktorý sa rozhodol spolupracovať s bieloruskými úradmi, je v domácom väzení a čaká na súd. Medzičasom sa so Sapegovou rozišiel a uzavrel manželstvo s inou ženou.