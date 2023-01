Vlhová sa v 1. kole nočného slalomu vo Flachau usadila na čele

Vlhová v rakúskom Flachau predstihla o 17 stotín Američanku Mikaelu Shiffrinovú a bola na kurze prvého víťazstva v sezóne. Na tretej priečke figurovala po odjazdení elitnej pätnástky pretekárok so stratou 96 stotín Nemka Lena Dürrová.

Vlhová v 1. kole dokonale využila, že trať staval jej tréner Mauro Pini. So štartovým číslom 6 predviedla dynamickú jazdu a dobre zvládla aj časté zmeny rytmu. Na úvodných dvoch medzičasoch síce tesne zaostávala za Shiffrinovou, no po treťom už jazdila v zelených číslach a vedúcu priečku si udržala až do cieľa. Slovinka Ana Buciková chytila „špicara“ a prvú jazdu nedokončila Ani Češka Martina Dubovská. Druhé kolo bolo na programe od 20.45 h.

„Nečakala som, že po prvom kole budem na prvej priečke. Snažila som sa riskovať na vlnách, niektoré bránky boli naozaj ťažké. Nemyslím si však, že to bolo najťažšie kolo za uplynulý rok či dva. Bolo to postavené slalomovo, človek musel rozmýšľať. Bolo potrebné ísť niektoré bránky s rozumom a v niektorých to napáliť. Presne som vedela, ako pôjdem," povedala v cieli Vlhová.