Na Slovensko mieri cyklón Constantin. Na toto sa pripravte

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) informuje na sociálnych sieťach zrážkach, ktoré zasiahli za posledné hodiny viaceré časti Slovenska.

Zmeny v počasí má totiž na svedomí Cyklón Constantin, ktorý Európu potrápi v podobe silného sneženia, zrážok a vetra.

„Zvlnený studený front, ktorý svojou zrážkovou činnosťou aktuálne ovplyvňuje takmer celé územie Slovenska, priniesol za posledných 24 hodín významnejšie úhrny zrážok. V povodí stredného a dolného Váhu, Nitry, vo väčšej časti povodia Hrona a Ipľa v intervale od 25 do 45 mm, výnimočne aj viac,“ uvádza SHMÚ.

Od pondelkového rána boli celkové úhrny zrážok na zvyšku Slovenska medzi 10 až 25 mm, v povodiach východného Slovenska do 10 mm a podobné úhrny boli aj závetrí malých Karpát. Maximálny denný úhrn 50,5 mm zaznamenali v Zlatne pri Zlatých Moravciach.

Slovensko avšak čaká výrazná zmena počasia na najbližšie obdobie. Zrážky, ktoré zasiahli južnú a strednú časť našej krajiny patria do zrážkového poľa presúvajúceho sa ponad nás.

Dážď by sa mal naďalej objavovať v teplejších oblastiach, no Orava, Kysuce, Liptov či Turiec pravdepodobne zažijú poriadnu snehovú nádielku. Na horách by malo tiež napadnúť 10 až 20 cm snehu.