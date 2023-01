Slovenská pošta plánuje zvýšiť ceny a ruší pobočky, chce podporiť elektronický podaj zásielok

Od 1. marca plánuje Slovenská pošta zvýšenie cien niektorých produktov. Zákazníkov chce zároveň motivovať k tomu, aby využívali elektronickú formu podania listov, takzvaný ePodací hárok. Vyplýva to z návrhu opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejneného v medzirezortnom pripomienkovom konaní na internetovej stránke slov-lex.sk.

Ceny listov 1. triedy sa zvýšia v rozpätí od 20 do 40 centov, listov 2. triedy od 10 do 20 centov. Maximálna cena listu 1. triedy do 50 gramov bude 1,20 eura, do 2000 gramov je jeho cena 3,40 eura. Najvyužívanejšou formou je list 2. triedy do 50 gramov. Slovenská pošta upravuje jeho cenu o 15 centov. Jeho maximálna cena tak bude vo výške 90 centov. Doporučený list 1. triedy do 50 gramov prostredníctvom doporučenej zásielky bude stáť 2,50 eura, pokiaľ zákazník pri podaní využije ePodací hárok, bude jeho cena vo výške 2,10 eura. Pri využití ePodacieho hárku je cena nižšia pri každej gramáži listu v priemere o 40 centov a o 70 centov pri balíkoch.

Celkové zvýšenie cien predstavuje nárast o 16,91 %, pri využití ePodacieho hárku sa cena doporučených zásielok zvyšuje o 13,39 % a cena úradných zásielok narastie o 11,63 %. Cena za službu „doporučene“ sa zvýši o 20 centov. Kategóriu „lístok do 20 g“ zrušili, začlenená bude do obyčajného listu.

Poslednú cenovú úpravu urobila Slovenská pošta v marci 2022. V prvom polroku minulého roka mala stratu 11,9 milióna eur z univerzálnej služby, ktorú spôsobil predovšetkým pokles objemu podávaných zásielok. V roku 2023 predpokladá Slovenská pošta rast nákladov o 1,05 % pre zvýšenie spotreby materiálu a energií, najmä vplyvom nárastu cien energií a opatrení v oblasti distribúcie, hlavne v nákladoch na prepravné a rastom iných prevádzkových nákladov.

Slovenská pošta tiež zruší k 1. februáru tohto roka kamenné pošty v Považskej Bystrici na sídlisku Lány a na najväčšom mestskom sídlisku Rozkvet. Radnica s rozhodnutím pošty zásadne nesúhlasí. Informoval o tom primátor Považskej Bystrice Karol Janas. „Rozhodnutie o zrušení ďalších dvoch pôšt v našom meste považujeme za absolútne nekoncepčné a nekompetentné. Slovenská pošta argumentuje slabou vyťaženosťou pôšt. Sídlisko Rozkvet má však viac ako 10.000 obyvateľov, čo je viac ako akákoľvek obec na Slovensku a viac ako polovica okresných miest Slovenska. Pošta na sídlisku Lány je v blízkosti nemocnice, ktorej spádovosť je pre takmer 200.000 obyvateľov regiónu. Zrušenie považujeme za absolútne neakceptovateľné,“ zdôraznil Janas.

Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Ľubomír Mindek zdôvodnil v otvorenom liste obyvateľom mesta zatvorenie pôšt faktom, že takmer všetky služby, na ktoré boli obyvatelia doteraz zvyknutí, vybavia u poštárky či poštára, prípadne prostredníctvom poštového kuriéra.

V takmer 40-tisícovej Považskej Bystrici tak zostanú štyri pošty, z nich dve sú v mestských častiach. Primátor Janas verí, že rozhodnutie pošty sa ešte podarí zvrátiť.