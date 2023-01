Protivládne protesty v Peru si vyžiadali už 17 obetí

Najmenej 17 ľudí zahynulo v pondelok v Peru po potýčkach s bezpečnostnými silami pri letisku v meste Juliaca na juhu krajiny. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Vyšší počet obetí potýčok potvrdil úrad miestneho ombudsmana, ktorý predtým uvádzal deväť a neskôr 12 mŕtvych.

Demonštranti požadovali odchod peruánskej prezidentky Diny Boluarteovej, ktorá 7. decembra po zvrhnutí a následnom zatknutí nahradila vtedajšieho prezidenta Pedra Castilla.

Demonštranti okrem odchodu prezidentky požadujú rozpustenie parlamentu a prepustenie väzneného exprezidenta.

Parlament Castilla zbavil funkcie pre „trvalú morálnu nespôsobilosť“, keď krátko predtým oznámil zámer rozpustiť zákonodarný zbor a vyhlásiť predčasné voľby.

Polícia následne na Twitteri oznámila, že Castilla zadržali bezpečnostné zložky na základe obvinenia z pokusu o štátny prevrat.

