Je rakovina nákazlivá? Toto je 10 mýtov, ktorým viac neverte

Rakovina je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) celosvetovo hlavnou príčinou úmrtí u ľudí. Nie je preto prekvapením, že ľudia ju často nesprávne chápu.

Rakovina je totiž všeobecný pojem pre skupinu chorôb, ktoré môžu postihnúť ktorúkoľvek časť tela. To pridáva olej do ohňa zmätku. Prinášame vám preto 10 najčastejších mýtov o rakovine.

1. Rakovina je rozsudok smrti

Rakovina nie je rozsudok smrti. Napriek vyššie spomenutému, rakovina nie je vždy smrteľná. Postupom času vedci lepšie rozumejú rakovine a vyvíjajú stále prevratnejšie spôsoby liečby, miera zotavenia sa neustále zlepšuje.

Je tiež potrebné poznamenať, že miera prežitia sa výrazne líši v závislosti od typu rakoviny. Napríklad v Spojenom kráľovstve je miera prežitia pri rakovine semenníkov 98 %, zatiaľ čo pri rakovine pankreasu je miera prežitia len 1 %.

Celkovo miera úmrtnosti na rakovinu pomaly klesá, hoci miera prežitia niektorých druhov rakoviny sa zvyšuje viac ako u iných. Výročná správa o stave rakoviny v USA, ktorá sa objavila v CancerTrusted Source v roku 2020, uvádza: „Úmrtnosť na rakovinu sa v rokoch 2001 až 2017 znížila v priemere o 1,5 % ročne.“

2. Rakovina je nákazlivá

Toto je jeden z najväčších mýtov ohľadom rakoviny. Rakovina nie je nákazlivá. Nie je možný jej prenos.

Niektoré pohlavne prenosné choroby vrátane ľudského papilomavírusu (HPV) a hepatitídy B a C však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice a pečene. V týchto prípadoch spôsobuje rakovinu infekčné činidlo, ale rakovina samotná nie je nákazlivá.

3. Mobilné telefóny spôsobujú rakovinu

K dnešnému dňu neexistuje žiadny dôkaz, že mobilné telefóny spôsobujú rakovinu. Jedným z dôvodov vzniku tohto mýtu je, že tieto zariadenia vyžarujú rádiofrekvenčné žiarenie (rádiové vlny), čo je forma neionizujúceho žiarenia. Telo toto žiarenie absorbuje.

Vedci vedia, že vystavenie ionizujúcemu žiareniu, napríklad röntgenovému žiareniu, zvyšuje riziko rakoviny. Rádiofrekvenčné žiarenie je však neionizujúce žiarenie, ktoré nezvyšuje riziko rakoviny.

4. Elektrické vedenie spôsobuje rakovinu

To je tiež mýtus. Magnetické polia s extrémne nízkou frekvenciou (ELF) vytvárané elektrickými vedeniami sú neionizujúce, a preto nespôsobujú rakovinu.

Americká rakovinová spoločnosť však tiež vysvetľuje, že niektoré štúdie zistili mierne zvýšenie rizika leukémie u detí, ktoré žijú v blízkosti elektrického vedenia. Dôvody tohto stavu však zostávajú nejasné.

5. Umelé sladidlá spôsobujú rakovinu

K dnešnému dňu neexistuje žiadny dobrý dôkaz, že umelé sladidlá zvyšujú riziko vzniku rakoviny. Otázky o umelých sladidlách a rakovine vznikli, keď prvé štúdie ukázali, že cyklamát v kombinácii so sacharínom spôsobil rakovinu močového mechúra u laboratórnych zvierat.

Ďalšie štúdie ale neposkytli jasný dôkaz o súvislosti s rakovinou u ľudí. Podobne aj štúdie iných sladidiel nepreukázali jasný dôkaz o spojitosti s rakovinou u ľudí.

6. Operácia rakoviny spôsobuje jej šírenie

Toto je len čiastočný mýtus. Je pravda, že operácia rakoviny môže spôsobiť rozšírenie rakoviny, ale je to zriedkavé. Ako vysvetľuje American Cancer Society: „Pokroky vo vybavení používanom počas operácie a podrobnejšie zobrazovacie testy pomohli znížiť toto riziko na veľmi nízke.“ Súvisiaci mýtus je aj to, že nádor bude rásť rýchlejšie alebo sa rozšíri do iných častí tela, keď je vystavený vzduchu. Toto skrátka nie je pravda.

7. Rastlinné lieky môžu vyliečiť rakovinu

Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by nejaké rastlinné lieky mohli vyliečiť alebo liečia rakovinu.

Niektorým ľuďom však niektoré alternatívne terapie, akou je aj akupunktúra, meditácia a joga, pomáhajú s psychickým stresom spojeným s rakovinou a niektorými vedľajšími účinkami liečby rakoviny.

Ako zdôrazňuje National Cancer Institute, to, že je niečo prírodné, neznamená, že je to bezpečné. Je dôležité, aby ľudia s rakovinou hovorili s lekárom o doplnkoch a vitamínoch predtým, ako ich začnú užívať.

8. Rakovina je dedičná

Hoci niektoré druhy rakoviny sa prenášajú geneticky cez rodiny, ide o menšinu prípadov: odhaduje sa, že 3 – 10 % rakoviny je výsledkom mutácií zdedených po rodičoch.

Keďže ľudia s pribúdajúcim vekom častejšie ochorejú na rakovinu a ľudia dnes žijú dlhšie, nie je nezvyčajné, že ľudia majú niektorých príbuzných, u ktorých sa rakovina rozvinie. To by mohlo pomôcť vysvetliť, prečo tento mýtus pretrváva.

9. Rakovina sa vždy vráti

Súčasné terapie rakoviny sa zlepšujú do tej miery, že liečba rakoviny – to znamená liečba, ktorá rakovinu úplne zabije – sa neustále zlepšuje.

Téma je však komplikovaná, pretože rôzne typy rakoviny majú výrazne odlišnú schopnosť liečiť sa a rôzne typy rakoviny majú iné časové rámce, počas ktorých sa rakovina môže typicky opakovať. To pacientom veľmi sťažuje vedieť, kedy môžu byť skutočne vyliečení alebo kedy majú stále vysoké riziko recidívy rakoviny.

10. Na rakovinu neexistuje žiadny liek

Našťastie, toto je tiež mýtus. Keďže lekárska veda sa hlbšie zaoberá mechanizmami rakoviny, liečba je stále efektívnejšia.

Niektoré druhy rakoviny, ako je rakovina semenníkov a štítnej žľazy, majú 60% mieru vyliečenia. Prsníky, prostata a močový mechúr majú tiež mieru vyliečenia okolo 50 %.

Z vyššie uvedených údajov sa niektoré druhy rakoviny sa dajú odstrániť, ale, žiaľ, nie všetky sa dajú úplne vyliečiť. Pretrváva však optimizmus, že miera vyliečenia sa zvyšuje vzhľadom na pokračujúce zameranie na skríning a lepšiu liečbu rakoviny. Stručne povedané: hoci boj s rakovinou pokračuje, veda výrazne napreduje.