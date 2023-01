Rusko začalo trestne stíhať prominentných kritikov Kremľa, v pláne je aj zhabanie ich majetku

Ruské úrady v pondelok oznámili paralelné trestné stíhania dvoch prominentných kritikov Kremľa. Ide o známeho herca Artura Smoľjaninova, kritického voči vojne na Ukrajine, ako aj o podnikateľa a stúpenca ruskej opozície Borisa Zimina. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) vo vyhlásení uviedol, že jeho predseda Alexander Bastrykin nariadil začatie trestného stíhania ruského divadelného a filmového herca Smoľjaninova, ktorý po spustení ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine opustil krajinu a opakovane sa vyjadroval proti vojne.

Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že Smoľjanin „urobil sériu vyjadrení namierených proti Rusku v rozhovore pre západné médiá“. Výbor však nekonkretizoval, ktoré zo Smoľjaninových krokov predstavovali trestný čin a aké obvinenia budú proti nemu vznesené, píše AP.

V radoch stúpencov Kremľa vyvolali pobúrenie jeho vyjadrenia z minulého týždňa. Pre nezávislý web Novaja Gazeta Europe totiž povedal, že ak by mal bojovať vo vojne, bojoval by „na strane Ukrajiny“. „Pre mňa je to na strane mojich bratov, na ktorých zaútočili moji ďalší bratia,“ uviedol.

Prípad proti Smoľjaninovovi prichádza v čase stupňujúcej sa ostrej rétoriky o Rusoch, ktorí kvôli vojne opustili krajinu. Ruskí poslanci dokonca naznačili zhabanie majetku tých, ktorí sa presťahovali do zahraničia, či zvýšenie daní tým, ktorí pokračujú v práci na diaľku pre ruské spoločnosti. Ďalší takýchto ľudí jednoducho označili za „zradcov“.

V separátnom prípade zaradilo ruské ministerstvo vnútra prominentného filantropa Borisa Zimina na medzinárodný zoznam najhľadanejších osôb v súvislosti s obvineniami z podvodu. Práve Zimin finančne podporoval niekoľko nezávislých ruských médií i projekty uväzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného.

Zimin údajne opustil Rusko už v roku 2015. V septembri minulého roka bol zaradený na ruský zoznam osôb považovaných za „zahraničných agentov“.

Navaľnyj uviedol, že Zimin zaplatil 79 000 eur za jeho evakuáciu na liečenie zo sibírskeho mesta Omsk do Berlína v auguste 2020, keď po otrave upadol do kómy, pripomína AP.

