Indonéziu a Východný Timor zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,6

Pobrežie Indonézie a Východného Timoru zasiahlo v pondelok večer zemetrasenie s magnitúdou 7,6. Tamojšie úrady však nehlásia žiadne straty na životoch ani škody na majetku. Otrasy bolo pritom cítiť až v Austrálii, uviedla americká geologická služba USGS. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo v mori 427 kilometrov od indonézskeho ostrova Ambon v hĺbke 95 kilometrov. Indonézsky Meteorologický, klimatologický a geofyzikálny úrad (BMKG) vyhlásil, že po tomto zemetrasení nasledovalo ešte niekoľko slabších otrasov s najvyššou magnitúdou 5,5.

BKMG spočiatku vydal varovanie pred možným vznikom vĺn cunami, neskôr však toto varovanie odvolal.

Otrasy bolo cítiť až v austrálskom Severnom teritóriu. Tamojšiemu geologickému úradu to nahlásilo približne 1000 obyvateľov prístavného mesta Darwin.

Agentúra AFP pripomína, že v Indonézii je zvýšená seizmická aktivita pomerne bežným javom. Tento ostrovný štát sa totiž nachádza v tzv. Ohnivom kruhu – ide o tichomorskú oblasť, kde na seba narážajú tektonické dosky a je teda náchylnejšia na vznik zemetrasení.

V novembri zasiahlo najväčší indonézsky ostrov Jáva zemetrasenie s magnitúdou 5,6, ktoré si vyžiadalo viac ako 600 obetí. Ďalšie obrovské zemetrasenie s magnitúdou 9,1 a následné cunami postihlo v roku 2004 ďalší indonézsky ostrov Sumatra a pobrežie Srí Lanky, Indie a Thajska. Zahynulo pri ňom viac ako 230.000 ľudí.

Good Morning to the hometown courtesy of an #Earthquake! The 7.6 Magnitude undersea quake east of Timor-Leste has given Darwin quite the shaky wakeup - no Tsunami Threat to Australia. pic.twitter.com/2D4SeIQG4t