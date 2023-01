Riaditeľ Dôvery Kultan: Slovenské zdravotníctvo potrebuje stabilitu, vládne v ňom však chaos

Slovenské zdravotníctvo potrebuje stabilitu, realitou však je, že v ňom vládne chaos. Uviedol to generálny riaditeľ súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan. Poukazuje na neustále zmeny zákonov a pravidiel či na nejasné a nedostatočné financovanie. Kritizuje aj spochybňovanie prínosov súkromných investorov.

„Naše zdravotníctvo potrebuje stabilitu viac než čokoľvek iné. Pre zdravotníctvo platí, že čím horšie sa darí ekonomike, o to viac ľudí potrebuje zdravotnú starostlivosť. Aj zdravotníctvo musí ako súčasť ekonomického celku rešpektovať ekonomické cykly a má počítať s tým, že prídu horšie časy. Lenže s tým nepočíta, lebo realita je taká, že v našom zdravotníctve vládne chaos,“ ozrejmil.

Podotkol, že kľúčové procesy, tézy či zákony sa menia stádovitým spôsobom. „Zákony v zdravotníctve prešli stovkami novelizácií. Novelizujú sa novelizácie novelizovaných zákonov, nikto nevie, aké pravidlá budú platiť o pol roka,“ skonštatoval Kultan. Ďalším znakom chaosu je podľa neho nejasný rozpočet. „Je celkom bežné, že na jeseň nevieme, koľko peňazí bude v zdravotníctve v danom roku. Ako potom môžeme pracovať aspoň v krátkodobom dvojročnom horizonte? O strednodobom či dlhodobom ani nehovorím. Pritom hovoríme o rezorte, o ktorom politici radi hovoria, že je pre nich prioritou,“ podotkol šéf Dôvery.

Kritizuje vyjadrenia vlády o tom, aký široký rozsah zdravotnej starostlivosti bude ľuďom k dispozícii krytý verejným zdravotným poistením. „Balamutia ľudí, že sa skrátia čakacie lehoty k lekárom a do nemocníc, že sa rozšíri sieť ambulantných lekárov, že sa zvýši kvalita zdravotnej starostlivosti, že sa znížia doplatky pacientov, atď. A to všetko za menej peňazí zo štátneho rozpočtu,“ vymenoval Kultan. Podotkol, že to nie je možné a naopak, financií je potrebných viac. „Veď hneď ako nemocniční lekári stiahli výpovede, ozvali sa ambulantní,“ doplnil.

Spochybňovanie prínosov súkromných investorov podľa neho vedie k posilneniu postavenia zástancov etatizmu a socializmu. „Podporovatelia pevnej ruky štátu odmietajú realitu, nepripúšťajú, že práve súkromníci držia slovenské zdravotníctvo od zmeny režimu nad vodou. Reč nie je o oligopoloch či finančných skupinách, sú to tisíce malých ambulancií a lekární, súkromných lekárov a lekárnikov, vďaka ktorým sa pacienti dostanú k liečbe a k liekom,“ priblížil. Zdôraznil, že práve súkromných investorov štát nemusí na rozdiel od štátnych inštitúcií, štátnej poisťovne aj iných štátnych zariadení dookola oddlžovať. „Dokonca dokážu vytvárať hodnoty, inovovať, prinášať pokrok v mnohých oblastiach,“ dodal Kultan.