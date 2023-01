Na rokovanie o novej 76-ke nás neoslovili, máme jasné predstavy, ako ďalej, vyhlásila SaS

Opozičná strana SaS tvrdí, že na rokovania o novej väčšine 76 poslancov ju nikto neoslovil. Zároveň hovorí o jasných predstavách, ako ďalej, zatiaľ ich nekonkretizuje. Počkať si chce na rokovania.

„Vyhlásenia Juraja Šeligu o novej 76-ke v parlamente sa zrejme netýkajú SaS, pretože nás nikto s rokovaniami neoslovil,“ uviedol v stanovisku strany šéf SaS Richard Sulík. Zopakoval, že jeho strana urobila to, čo musela. „Igor Matovič ako najväčší problém krajiny opustil vládu. Mohlo to byť už pred šiestimi mesiacmi a v tichosti, respektíve to mohlo byť bez pádu vlády, keby bola normálne podaná demisia,“ ozrejmil.

Na ďalšie kroky treba podľa Sulíka dohodu aj s ostatnými politickými stranami. „Máme jasné predstavy, ako ďalej, počkáme si však na rokovania. Následne budeme informovať verejnosť,“ skonštatoval.

Poslanec parlamentu zo strany Za ľudí Juraj Šeliga cez víkend avizoval, že pri rokovaniach nie sú ďaleko od novej 76-ky. Aktuálne je podľa jeho slov na strane SaS, ako sa k tomu postaví. Rokovania o možnej novej väčšine v parlamente vedie podľa neho dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO). Finálnu dohodu Heger chce predstaviť v priebehu januára.

Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár povedal, že zatiaľ nevie o žiadnej novej 76-ke. Hegerovi v rokovaniach nebude brániť, stretnúť sa s ním má v pondelok. Podotkol však, že súčasná koalícia spolu nevedela fungovať, pripomenul hádky aj odchod SaS. Za „psychiatriu“ označil to, ak vládu dajú dokopy „tí istí“.