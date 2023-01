Vedci zisťovali, prečo ľudia milujú mačky. Aký je ich vplyv na ľudské zdravie?

Genetici, odborníci na infekčné choroby, psychológovia a iní predložili niekoľko teórií o tom, prečo mačky tak silno rezonujú s niektorými ľuďmi a aký vplyv môžu mať mačkovité šelmy na zdravie ich ľudí.

Niektoré výskumy naznačujú, že naše spojenie s mačkovitými šelmami začalo asi pred 9 500 rokmi, pričom najskorší dôkaz o vzájomnom vzťahu bol spozorovaný na stredomorskom ostrove Cyprus. Egypťania verili, že ich mačacie spoločníčky stelesňujú božskú energiu.

Mačky sa približovali k ľudským sídlam, pretože tam bolo jedlo – koncentrované hlodavce, ktorým sa darilo z nahromadenia obilia. Prispôsobili sa tomuto špecifickému ľudskému prostrediu, čo pre nich predstavovalo evolučnú výhodu. Ľudia mali preto záujem mať okolo seba mačky.

Čo ľudia milujú na mačkách?

Výskum popisujúci obzvlášť silné puto medzi vysoko emocionálnymi ľuďmi a ich mačkami hovorí, že jemné a trochu nepredvídateľné reakcie, ktoré nám mačky dávajú, nám prináša pocit, ako keby zažívame niečo špeciálne.

Ich povaha a načasovanie ich činov sú menej predvídateľné, môžeme preto zostať uchvátení, a to takmer návykovým spôsobom.

Podľa niektorých výskumov je tiež možné, že si nemôžeme pomôcť, ale mačkovité šelmy sú roztomilé kvôli črtám, ktoré zdieľajú s ľudskými deťmi. Inštinktívne reagujeme na veľké oči a hravé správanie.

Ľudia často predpokladajú, že pradenie je istým znakom čistého šťastia, ale nie je to tak. Mačky v núdzi môžu totiž tiež pradieť. Niektorí odborníci naznačujú, že mačka môže použiť upokojujúci zvuk, aby sa utíšila v ťažkých chvíľach. Niekoľko vedcov predpokladalo, že pradenie môže mať dokonca liečivé vlastnosti. Pradenie sa objavuje pri nádychu aj výdychu, pričom vzniká bzučenie s frekvenciou 20 až 150 Hz.

Výskumníci nedávno potvrdili to, čo niektorí milovníci mačiek dlho tušili: Ak chcete uzavrieť mier s mačkou, poskytnite im veľmi pomalé žmurkanie. Je to ako keby ste povedali: „Cítim sa s tebou dostatočne bezpečne na to, aby som zavrel oči, a ty by si mal cítiť to isté.“

Aj fúzy môžu signalizovať náladu mačky. Keď je mačka uvoľnená, vyčnievajú zo strany tváre. Keď je mačka šťastná alebo vzrušená – napríklad, keď ju jemne hladkáte – mieria dopredu v tesnom malom oblúku. Fúzy sa pri vyľakaní pohybujú späť proti mačacej tvári.

Ako mačky ovplyvňujú zdravie majiteľov?

Vedci zistili, že život s mačkou ponúka zdravotné výhody fyzicky a najmä psychicky, za predpokladu, že nemáte alergiu na mačky.

Štúdia z roku 2009 napríklad zistila, že ľudia, ktorí vlastnili mačku, mali nižšie riziko úmrtia na infarkt ako ľudia, ktorí mačku nikdy nevlastnili.

V prieskume z roku 2011, ktorý uskutočnila charitatívna organizácia pre ochranu mačiek v Spojenom kráľovstve, 93,7 % respondentov uviedlo, že vlastníctvo mačky je prospešné pre ich duševné zdravie.

A jedna štúdia ukázala, že život s viacerými domácimi zvieratami, vrátane mačiek, môže znížiť pravdepodobnosť vzniku alergií u dieťaťa.