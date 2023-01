Shakire hrozí za daňový podvod väzba. Španielsku údajne dlhuje 14,5 milióna eur

Speváčke hrozí vysoká pokuta a trest odňatia slobody.

V septembri minulého roku rozhodol súd v Španielsku, že Shakira sa musí postaviť pred súd kvôli obvineniam z daňových podvodov, keďže počas leta nedošlo k dohode medzi ňou a vládou.

Podľa španielskej vlády pripravila Shakira krajinu v rokoch 2012 až 2014 o 14,5 milióna eur na daniach (zhruba 13,9 milióna dolárov), keď v tom období tam žila.

Shakira však tvrdí, že v tom období bývala na Bahamách. V roku 2015 sa presťahovala do Barcelony, kde donedávna žila so svojím vtedajším partnerom Gerardom Piquém, futbalistom FC Barcelona. Španielska vláda prvýkrát obvinila hudobníčku z daňových podvodov v roku 2018.

Technicky štát ukončil vyšetrovanie v júli 2021, ale obhajoba Shakiry podala odvolanie, aby sa pokúsila zastaviť proces, ktorý prehrali. Ak by obhajoba prijala žiadosť a vrátila peniaze – v podstate by priznala vinu –, obžaloba by výrazne znížila alebo zrušila trest odňatia slobody.

Ak by bola Shakira usvedčená zo všetkých obvinení, hrozilo by jej väzenie na osem rokov a dva mesiace, ako aj pokuta vo výške 23,7 milióna eur. Prokuratúra uviedla, že údajné zločiny sú obzvlášť závažné, pretože tvrdia, že Shakira využívala spoločnosti v daňových rajoch, aby skryla svoje príjmy.

A čo na to Shakira?

Speváčka popiera všetky obvinenia z daňových podvodov. Uviedla, že sa odmietla urovnať so španielskymi úradmi, pretože existuje dôkaz, že počas tohto trojročného obdobia nebola rezidentom v krajine.

Ďalej vyhlásila, že prokurátori spustili „neslušnú tlačovú kampaň“, aby sa pokúsili ovplyvniť verejnú mienku, a že vedeli, že poškodenie dobrého mena by ju mohlo prinútiť uzavrieť dohodu o urovnaní.

„Je dobre známe, že španielske daňové úrady to často robia nielen v prípade celebrít, ako som ja, stáva sa to nespravodlivo aj bežným daňovým poplatníkom,“ povedala.

Čo sa stane ďalej?

Cristiano Ronaldo aj Lionel Messi boli uznaní vinnými z daňových únikov, ale ani jeden sa nedostal do väzenia kvôli ustanoveniu, ktoré umožňuje sudcovi upustiť od trestu do dvoch rokov pre prvovinníkov. Podobná možnosť bola na stole aj pre Shakiru: obe strany diskutovali o znížení trestu odňatia slobody na dva roky a prokurátori potenciálne súhlasili s prerušením výkonu trestu. Táto možnosť zanikla, keď obhajoba dohodu odmietla.

Hoci ešte nebol stanovený dátum súdneho procesu, toto rozhodnutie predstavuje bod, odkiaľ niet návratu: Musí sa postaviť pred súd. Barcelonská sudkyňa Ana Duro povedala, že súdny proces sa uskutoční, keď dostane potrebné kvalifikačné dokumenty od oboch strán.

Možnosť dosiahnuť dohodu však zostáva otvorená až do dňa samotného súdneho konania. A medzitým sudca rozhodol, že speváčke nedajú preventívne opatrenia, ako napríklad domáce väzenie.