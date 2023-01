Polícia hlási nárast podvodných telefonátov seniorom. V týchto prípadoch zvýšte obozretnosť

Úradnícka vláda by nebola správnym riešením, zhodli sa Raši a Remišová

DNES - 14:21 Domáce

Úradnícka vláda by v aktuálnej situácii nebola správnym riešením, v Národnej rade SR by nemusela získať dôveru a SR by bola v rovnakej situácii, ako je dnes.