Expert varuje pred superhlodavcami. Potkany majú predstavovať hrozbu pre ľudí

Počas posledných dvoch desaťročí sa myši a potkany škodcov v Spojenom kráľovstve stali odolnými voči bežnému typu jedu používaného na ich zabíjanie.

Podľa Mirror sa u 95 % myší a 78 % potkanov vyvinuli gény, ktoré im pomáhajú tolerovať jedy známe ako antikoagulačné rodenticídy. Ide o bežný pesticíd, ktorý pôsobí tak, že zabraňuje zrážaniu krvi hlodavcov.

To môže byť dôvod na oslavu pre myši a potkany, ktorí nechcú zomrieť po neúmyselnom požití nejakého jedu, ale pre ľudí to nie je dobrá správa.

Odborník na škodcov Dr. Alan Buckle povedal, že gén, ktorý sa našiel u hlodavcov po celej Veľkej Británii, by mohol byť hrozbou pre zdravie ľudí a zvierat, informuje portál LADbible

Povedal:

„Pokračujúce používanie antikoagulačných rodenticídov proti odolným potkanom alebo myšiam má vážne nevýhody. Patrí medzi ne neúplná kontrola hlodavcov, čo vedie k ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat, rýchlejšiemu šíreniu prežívajúcich odolných hlodavcov a dlhodobému prežitiu odolných škodcov, ktorí nesú zvyšky jedov, ktoré by potom mohli zožrať predátori.”

Britská asociácia pre kontrolu škodcov pre denník Sun uviedla, že šírenie týchto takzvaných „super potkanov“ sa urýchlilo kvôli tomu, že sa ľudia pokúšali sami liečiť infekcie škodcami.

„Problém je v tom, že ľudia, ktorí sa snažia problémy liečiť sami, pravdepodobne problém zhoršia. Hlodavce sa stali odolné a v niektorých prípadoch imúnne voči bežne dostupným jedom až do bodu, kedy sa skutočne živia toxickými granulami, čo znamená, že ich veľkosť a sila sa zväčšujú,” uviedla asociácia.

Silnejšie rodenticídy môžu byť účinnejšie, väčšina však podlieha prísnej legislatíve a musia ich používať len profesionálni deratizáteri.

Vysvetľujúc, ako „super potkany“ naďalej prekvitajú, dodali, že normálne potkany sú zabíjané jedom, takže na ich miesto nastupujú tieto odolné druhy.

„Je len prirodzené, že ich počet sa rozširuje a ak by ich populácia zostala nekontrolovaná, mohlo by to predstavovať značné riziko pre verejné zdravie. Potkany musia byť riešené profesionálnym kontrolórom škodcov, ktorý pozná príslušnú oblasť a ich pravdepodobné prostredie a vie, ako liečiť akýkoľvek konkrétny kmeň."