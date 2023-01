Sólymos vníma v reálnom výkone ministra Budaja veľký deficit

Ak je pre vedenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR najpodstatnejší jeho mediálny obraz, veci sa hýbať nebudú. Skonštatoval to exminister životného prostredia a predseda republikovej rady Aliancie László Sólymos v hodnotení uplynulého roka. Zdôraznil, že každá organizácia je výkonná len do tej miery, ako je výkonné vedenie.

„Životné prostredie je omnoho cennejšie ako mediálny obraz akéhokoľvek politika,“ podčiarkol Sólymos s tým, že najpodstatnejšie kroky MŽP v tomto roku by sa mali týkať envirozáťaží. „Bez ohľadu na to, či budú predčasné voľby, pred rezortom je neuveriteľné kvantum práce. Treba sa rozbehnúť, a to aj za cenu, že ich dotiahne niekto iný,“ poznamenal. Kritizuje stopnutie projektov v tejto oblasti. Upozornil na vážnosť situácie, keďže odstránenie záťaže je projekt na niekoľko rokov. „Ak sa žiaden nezačal pripravovať, potenciálny nástupca na čele rezortu má vážny problém. A krajina s ním,“ zdôraznil.

Medzi úspechmi šéfa MŽP Jána Budaja (OĽANO) spomenul napríklad vyhlásenie prírodnej rezervácie Vydrica v Bratislave. Hoci je podľa neho sporné, či ide o skutočnú rezerváciu. Uvítal rozbehnutie zásahového tímu pre medveďa hnedého i nájdenie dohody ohľadom vlka dravého. Ocenil dotiahnutie zonácie Muránskej planiny a novelizovanie niekoľkých zákonov. Príjemne prekvapený je pri zálohovaní plastov. Pripomenul jeho počiatočný odklad a následné vrátenie do pôvodného termínu. „Ak odhliadnem od ročného chaosu, tak zálohovanie odštartovalo tak, ako som si to predstavoval pri jeho presadzovaní. Neviem však posúdiť, či vďaka alebo napriek Budajovi,“ skonštatoval.

„Zvyšok pôsobenia Budaja vnímam v rovine podporovateľa, cestovateľa a korešpondenta. Vyjadroval podporu tomu či onému, cestoval po svete, písal listy s výzvami iným,“ dodal Sólymos s tým, že v reálnom výkone ministra vníma veľký deficit. Za negatívum uplynulého roka označil výzvu z plánu obnovy „obnov dom“, podľa Sólymosa je nezvládnutá a diskriminuje najzraniteľnejšie skupiny najmä v najmenej rozvinutých okresoch.

Kritizuje i postoj ministerstva pri havárii na rieke Slaná. „Najprv sa pozeralo inam, následne vysvetľovalo, že to nie je ich kompetencia, potom vypisovalo listy,“ tvrdí. Upozornil, že kompetencie nie sú rigidné a Budaj mal byť aktívny. „Alebo bol aktívny, ale nemá vplyv. Neviem posúdiť,“ dodal. Namieta aj zastavenie odkanalizovania obcí na Žitnom ostrove.

Čo sa týka zonácií národných parkov, návrhy hodnotí ako kompromisné. „Verím, že na konci dňa nebude zonácia ohrozená snahou za každú cenu nejakú zonáciu pred kamerami vyhlásiť. Pretože v tom prípade sa len ťažko bude nanovo vyhlásený národný park opäť zónovať,“ dodal.