Putinov energetický gambit zlyhal, Európe pomáha mierna zima

Mierna zima, širšia paleta dodávateľov a snahy o redukciu spotreby pomáhajú Európskej únii (EÚ) zvládnuť obmedzenie ruských dodávok. Zásobníky v bloku sú stále takmer plné a ceny komodity padajú na úroveň pred inváziou ruskej armády na Ukrajinu vlani vo februári. Informácie pochádzajú z agentúry Bloomberg.

Kombinácia viacerých podmienok – vrátane čínskych blokád spojených s ochorením COVID-19, ktoré utlmili dopyt po skvapalnenom zemnom plyne (LNG) v ázijskej krajine, by mala zmierniť infláciu, stabilizovať ekonomický výhľad EÚ a zmenšiť vplyv Kremľa na ukrajinských spojencov.

A hoci ochladenie alebo prerušenie dodávok by ešte stále mohli uvrhnúť trhy s energiou do chaosu, narastá optimizmus, že Európa môže túto aj budúcu zimu prežiť.

„Nebezpečenstvo úplného ekonomického kolapsu, kolapsu kľúčového európskeho priemyslu, je, pokiaľ môžeme vidieť, odvrátené,“ povedal nemecký minister hospodárstva Robert Habeck, cestou do Nórska, ktoré zaujalo miesto Ruska a stalo sa najväčším dodávateľom plynu pre Nemecko.

Kríza, ktorú vyvolala ruská invázia na Ukrajinu vlani vo februári, už stála Európu takmer 1 bilión USD (952,38 miliardy eur) v dôsledku prudkého nárastu cien energií. Vlády v EÚ reagovali na krízu balíčkami za viac ako 700 miliárd USD, aby pomohli domácnostiam a firmám zvládnuť vysoké náklady na energie. A snažia sa tiež zbaviť sa svojej závislosti od dodávok energií z Ruska.

EÚ už nedováža uhlie a ropu z Ruska a výrazne sa obmedzili aj dodávky plynu. Blok nahradil časť výpadku zvýšením dodávok z Nórska a dovozom LNG z Kataru, USA a od iných producentov.

V Nemecku sú zásobníky plynu naplnené približne na 91 % v porovnaní s 54 % pred rokom.

Opatrenia na úsporu energie v priemysle a domácnostiach, ako aj najvyššie januárové teploty za celé desaťročia pomohli tento „vankúš“ uchovať.

„Sme veľmi optimistickí, čo sme na jeseň neboli,“ povedal šéf Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví (Bundesnetzagentur) Klaus Müller v rozhovore pre televíziu ARD v piatok (6. 1.).

„Čím viac plynu budeme mať v zásobníkoch na začiatku roka, tým menšiemu stresu a nákladom budeme čeliť pri ich opätovnom napĺňaní na budúcu zimu,“ dodal.

Referenčné ceny plynu v Európe klesli na pätinu hodnôt zaznamenaných vlani v auguste a sú tiež nižšie ako pred vojnou na Ukrajine. A jeho spotreba stále klesá, napriek obavám, že nižšie sadzby by mohli podnietiť dopyt.

Banka Morgan Stanley odhaduje, že spotreba plynu v Európe bude v roku 2023 približne 16 % pod päťročným priemerom.

Pomáhajú k tomu nielen priaznivé podmienky, ale aj zvyšovanie produkcie z obnoviteľných zdrojov. Viac veternej a solárnej elektriny pomôže tento rok znížiť výrobu elektriny z plynu na 10 najväčších trhoch v Európe o 39 %, predpovedá S&P Global.

Dodávky LNG dosiahli v decembri nový rekord a tento trend bude pravdepodobne pokračovať. Nemecko, kedysi najväčší nákupca ruského plynu, otvára túto zimu tri terminály na LNG a očakáva, že tieto dodávky pokryjú približne tretinu spotreby v krajine.

Stabilné dodávky z neruských zdrojov pravdepodobne zabránia nárastu trhových cien na minuloročné maximá. Aj dopĺňanie zásob po tejto zime by mohlo byť menej dramatické. Morgan Stanley a poradenská spoločnosť Wood Mackenzie očakávajú, že zásobníky budú na jar približne z polovice plné, ak počasie zostane mierne. To by bol dvojnásobok minuloročnej úrovne.

Napriek pozitívnemu vývoju sú ceny plynu stále vyššie ako historické priemery a riziká pretrvávajú. Dovoz ruského plynu potrubím bude tento rok predstavovať len pätinu bežnej úrovne, zhruba 27 miliárd kubických metrov a Kremeľ by ho mohol úplne zastaviť.