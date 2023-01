Úradnícka vláda by nebola správnym riešením, zhodli sa Raši a Remišová

DNES - 14:21

Bratislava Správy » Domáce

Úradnícka vláda by v aktuálnej situácii nebola správnym riešením, v Národnej rade (NR) SR by nemusela získať dôveru a SR by bola v rovnakej situácii, ako je dnes.

V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo sa na tom zhodli podpredseda Hlasu-SD a nezaradený poslanec Richard Raši s vicepremiérkou a predsedníčkou strany Za ľudí Veronikou Remišovou. Hlas-SD trvá na predčasných voľbách. Remišová podčiarkla potrebu pokračovať v začatých reformách, čo podľa nej neurobí žiadna iná vláda. „Keď má byť nová 76-tka, tak ju primárne hľadá premiér Eduard Heger (OĽANO) medzi demokratickými poslancami,“ ozrejmila Remišová. Uviedla napríklad stranu SaS. Je však podľa nej ťažké rokovať s takou stranou, ktorá nie je konzistentná vo svojich postojoch a často ich mení. Predpokladá, že ak SaS nedá hlasy pod novú väčšinu, prejde sa k ďalším scenárom a jedným z nich sú aj predčasné voľby. Časové mantinely sú podľa nej jasné, a to do konca januára. Remišová nepovedala, v akom štádiu sú rokovania o novej väčšine, nevidí zmysel informovať o čiastkových posunoch. Finálnu dohodu má oznámiť premiér. Raši zdôraznil, že vláda, ktorá stratila v NR SR dôveru, by mala odísť. Podotkol, že väčšina ľudí chce predčasné voľby. Potrebu vidí v ich čo najskoršom termíne. Zdôraznil však, že bez účasti koalície sa voľby nebudú môcť konať. S koalíciou však podľa jeho slov nerokujú. V tejto súvislosti vyzval na účasť v referende o zmene Ústavy SR a možnosti predčasných volieb, ktoré sa bude konať 21. januára. Podčiarkol, že referendum je nástroj demokracie. Priznal, že v minulosti u nás referendá neboli úspešné, okrem jedného a apeloval na účasť v ňom. Diskutéri sa nezhodli v otázke optimalizácie siete nemocníc. Podpredseda Hlasu-SD kritizoval plán nemocníc predložený rezortom zdravotníctva. „Je to znedostupnenie zdravotnej starostlivosti,“ vyhlásil s tým, že sa ohrozuje akútna starostlivosť a dostupnosť lôžok bez toho, aby bola na to pripravená ambulantná sféra. S nedostatkami v ambulantnej sfére a pri tzv. „ceste pacienta“ Remišová súhlasí. S Rašim sa však rozchádza v názore na samotnú optimalizáciu a poukázala na jej samotnú filozofiu. „Hovoriť, že čím viac nemocníc, tým lepšia starostlivosť, je zavádzanie občanov,“ podotkla. Cieľom je podľa nej vytvoriť špičkové nemocnice so špičkovými odborníkmi. „Zbytočne máte nemocnicu 30 minút od svojho obydlia, keď nedostanete špičkovú starostlivosť,“ dodala. Zdieľať tento článok na Facebooku