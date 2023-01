Ako predĺžiť život práčke? Toto by ste mali robiť pravidelne

Po niekoľkých rokoch trvalého používania práčka prejaví svoj vek tým, že bude pracovať pomalšie a bude vyzerať špinavo. Bežná práčka vydrží v priemere šesť rokov, uvádza In The Wash. Podľa Bena Peacha, produktového manažéra bielizne v Haier Europe, by však pri pravidelnej údržbe mohol spotrebič vydržať dlhšie. Tieto kroky by ste mali robiť pravidelne.

Vyberte mokrú bielizeň

Odborník na bielizeň radí, že je potrebné bielizeň po dokončení pracieho cyklu čo najskôr vybrať, preložiť do sušičky alebo zavesiť na sušiak. Ak ju necháte v práčke, koledujete si o vznik plesní a zápachu. Dvierka práčky nezatvárajte okamžite po vybratí bielizne, ale dajte košu šancu na vyschnutie.

Neustále udržujte čistý aj vonkajší plášť práčky. Táto jednoduchá záležitosť nezaberie veľa času, stačí ho len utrieť vlhkou handričkou. Pravidelne čistite aj sklo na dverách vlhkou handričkou a budú sa lesknúť ako nové aj po rokoch.

Vyčistite gumové tesnenie

Určite nezabúdajte na pravidelné čistenie gumového tesnenia, ktoré ponúka priestor pre hromadenie baktérií a nepríjemných pachov. Na čistenie tejto časti práčky je podľa odborníkov zo spoločnosti Fantastic Services najlepším spôsobom použiť buď biely ocot alebo bielidlo a sódu bikarbónu, v závislosti od preferencií.

Rozložte jednu šálku jedlej sódy okolo tesnenia vnútri bubna predtým a spustite práčku naprázdno. Profesionáli na čistenie povedali, že je to najjednoduchší spôsob, ako vyčistiť gumové tesnenie, ako aj stroj, a udrží ho bez choroboplodných zárodkov a zápachu, informuje portál Express.

Vyčistite zásobník na prací prostriedok

Práčka nie vždy spotrebuje prací prášok, ktorý nasypeme do zásobníka. Aby ste ho efektívne vyčistili a zbavili baktérií, zásobník jednoducho vyberte a potom na pol hodiny namočte do horúcej vody.

„Na odstránenie plesne z ťažko dostupných rohov môžete použiť zubnú kefku,” radí odborník. Ak je to potrebné, pridajte do vody alebo na zásobník čistiaci prostriedok, aby ste dosiahli účinné čistenie.

Raz za dva mesiace sa odporúča čistenie pri praní prázdnej náplne pri 60°C, čím sa vyčistí vnútro koša aj tesnenie. Pre dokonalý výsledok pridajte v polovici prania dve polievkové lyžice octu a pol šálky saponátu.

Vyčistite filter

Veľmi dôležité je aj pravidelné čistenie filtra, čím odstránite vlákna a nečistoty, ktoré sa môžu uvoľniť počas pracieho cyklu. Podľa odborníkov z Currys by sa mal čistiť každé štyri až šesť týždňov.

Filter sa nachádza priamo v spodnej časti zariadenia, pričom stačí len odstrániť malý kryt, aby ste k nemu získali prístup. Pri vyberaní filtra unikne trochu vody, preto si položte k práčke uterák alebo nádobu, aby ste si ochránili podlahu. Odskrutkujte filter a vypustite vodu. Filter vyčistite tak, že ho pustíte pod trochu horúcej vody. Pevne ho zaskrutkujte a nasaďte kryt.

Rozložte náklad

Väčšina z nás vie, že by sme práčky nemali preťažovať, no nedostatočná náplň môže spôsobiť rovnako veľa problémov. „Keď sa bielizeň namočí, očividne je ťažšia. Ak chcete vyvážiť zaťaženie, pridajte jeden alebo dva uteráky, ak periete vankúš alebo malú jednoduchú perinu,“ vysvetľuje Ross Ganev zo spoločnosti Domex UK, ktorá sa zaoberá opravami spotrebičov. Len sa uistite, že neprekročíte maximálnu kapacitu vášho stroja.

Vyprázdnite vrecká

Malé zabudnuté predmety číhajúce vo vrecku, ako sú mince, kľúčenky alebo gumičky do vlasov, by mohli práčku natrvalo poškodiť a dokonca viesť k únikom vody, ako aj k zablokovaniu, píše portál GH. Vždy pri nakladaní práčky skontrolujte vrecká, vyhnete sa tak nákladným opravám.