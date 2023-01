Patríte k perfekcionistom? Riskujete veľké nepríjemnosti

To môže nastať najmä v práci, kde ľudia venujú viac hodín, aby zabezpečili splnenie presných cieľov, a dokonca idú nad rámec toho, len aby dosiahli správne výsledky.

Zdá sa však, že ľudia s veľkými úspechmi, ktorí sa v práci usilujú o dokonalosť, môžu tieto vysoké štandardy presúvať aj do svojho osobného života a v konečnom dôsledku ohroziť svoje zdravie, píše portál Metro.

Podľa novej štúdie perfekcionisti častejšie trpia syndrómom vyhorenia – a príčinou môže byť nielen pracovný stres.

Odborník na duševné zdravie a hlavný autor štúdie profesor Gordon Parker vysvetľuje, že syndróm vyhorenia je bežný medzi ľuďmi, ktorí dosahujú vysoké výsledky na pracovisku, no čoraz častejšie sa vyskytuje aj v ich osobnom živote.

Aj keď sa zdá, že veľa ľudí pripisuje vyhorenie pracovným problémom, Gordon hovorí, že bez ohľadu na to, kde sme stres zažili, môže rozbehnúť kolesá. A že v skutočnosti je toto vyhorenie bežnejšie, ak máte určité osobnostné črty.

Profesor Gordon hovorí:

„Naše analýzy ukázali, že syndróm vyhorenia sa môže vyvinúť aj v dôsledku predisponujúcich osobnostných čŕt – najmä perfekcionizmu. Ľudia s perfekcionistickými črtami sú zvyčajne vynikajúci pracovníci. Sú však tiež náchylní na vyhorenie, pretože si stanovujú nereálne a neústupné štandardy, ktoré je v konečnom dôsledku nemožné splniť.”

Na konci štúdie vydal svojpomocného sprievodcu syndrómom vyhorenia s názvom Burnout: A Guide to Identifying Burnout And Pathways to Recovery (Ako identifikovať vyhorenie a cesty k uzdraveniu), aby pomohol tým, ktorí ho zažívajú.

Ak spozorujete na sebe niektoré z týchto kľúčových znakov, znamená to, že môžete smerovať k vyhoreniu: