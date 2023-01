Video: Terapeutka radí s výchovou detí. Toto sa naučte od psov

Podľa terapeutky Eli Harwood by sme mali hľadať pomoc pri výchove detí aj v psom pelechu. Vo videu zverejnenom na jej stránke na Instagrame Eli zdieľa jeden zásadný tip, ktorý sa naučila od svojich domácich miláčikov.

Toto využíva každý deň, napísala pri videu. Jej deti jej to údajne vracajú naspäť, vďaka čomu si užívajú vzájomnú blízkosť.

Eli je už viac ako 15 rokov rodinnou terapeutkou a teraz priniesla dobrý tip pre všetkých rodičov. „Nenaučila som sa to na škole, ani na klinike. Naučila som sa to od psa. Viete, čo robia, keď prídete domov alebo keď vojdete do miestnosti,“ povie Eli vo videu a napodobňuje fyzickú reakciu psa na ich majiteľa.

Robte to tak aj svojím deťom, radí terapeutka. Keď sú malé a vojdú do miestnosti, rozžiarte sa, tešte sa.

Podľa jej slov, keď vás deti uvidia nadšených, začnú cítiť potešenie. Začnú sa cítiť hodnotne, sebavedomo a nezaseknú sa na svojich nedokonalostiach. „Musíte to však robiť, keď sú deti malé, pretože v tínedžerskom veku sa z nich stanú mačky a takto ich len odplašíte,” upozorňuje terapeutka.

Mnohí v komentároch súhlasili s jej radou a povedali, že urobili to isté so svojimi vlastnými deťmi. Iní zatiaľ zdieľali pozitívny vplyv, ktorý na nich takéto rodičovstvo malo.

„Toto je pravda. Mám 30 a moji rodičia na mňa doslova pozerajú, akoby som bola najvzácnejšia vec na svete,“ komentovala jedna sledujúca.