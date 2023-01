Rúcajú sa vám novoročné predsavzatia? Toto sú dôvody, prečo vám to nevychádza

Či už ide o chudnutie, zbavenie sa dlhov, venovanie sa vytúženej záľube, viac socializácie alebo niečo iné, pre mnohých je dávanie si novoročných predsavzatí súčasťou osláv príchodu nového roka. Realita je však taká, že viac ako 90 % novoročných predsavzatí sa v priebehu niekoľkých mesiacov zruší, informuje portál Very Well Mind.

Prečo si dávame novoročné predsavzatia?

V mnohých ohľadoch je rituál robenia novoročných predsavzatí svojvoľný. Ciele si predsa môžeme stanoviť kedykoľvek. Čo je to na prelome kalendárneho roka, kvôli ktorému je obzvlášť pravdepodobné, že sa zaviažeme k veľkým cieľom? „Nový rok je príležitosťou na zamyslenie,“ poznamenáva licencovaná klinická psychologička Terri Bly z Ellie Mental Health v Mendota Heights, MN. V dôsledku toho môže príchod nového roka mnohých z nás priviesť k úvahám o zmenách, ktoré chceme alebo nám bolo povedané, aby sme vo svojom živote urobili. Potom nám rituál prijímania predsavzatí môže slúžiť ako motivácia, aby sme sa zaviazali k týmto zmenám.

Podľa Bly majú ľudia tendenciu byť optimistickí zoči-voči dôkazom. Takže aj keď vieme, že úspešnosť predsavzatí je nízka alebo sa nám v minulosti nepodarilo novoročné predsavzatie dodržať, každý nový rok ponúka nádej, že tentoraz naše predsavzatia konečne dodržia.

Prečo novoročné predsavzatia zlyhávajú?

Bohužiaľ, samotný optimizmus nedokáže priniesť očakávanú zmenu. Realita je taká, že na spôsobe, akým si dávame novoročné predsavzatia, je veľa vecí, ktoré nás privedú k neúspechu ešte predtým, ako sme vôbec začali.

Myslíte príliš vo veľkom

Jedným z najväčších problémov novoročných predsavzatí je, že sa často točia okolo obrovských zmien, ako je úprava stravovacích návykov, viac spánku alebo plynulé ovládanie nového jazyka

Bly vysvetľuje:

„V novoročných predsavzatiach sa mýlime v tom, že si myslíme, že by to mala byť nejaká veľká, rozsiahla zmena, pretože to znie dosť sexi. Ale ako ľudia nie sme pripravení robiť veľké, rozsiahle zmeny."

Výsledkom je, že ak chceme dosiahnuť náš cieľ, napríklad naučiť sa jazyk, musíme si na ceste k úspechu stanoviť menšie ciele, napríklad päť minút denne venovať učeniu sa nového slova alebo frázy. Týmto spôsobom sa môžeme posúvať v zmene namiesto toho, aby sme urobili ohromujúcu zmenu, ktorú pravdepodobne nedokážeme udržať, ako napríklad plán plynule ovládať nový jazyk za štyri mesiace.

Nepýtate sa prečo

Bly hovorí, že bolesť z nezmenenia musí byť väčšia ako bolesť zo zmeny, aby sme sa naozaj zmenili. Mnohé z našich predsavzatí však zvyčajne zahŕňajú veci, o ktorých si myslíme, že by sme ich mali urobiť. Ale keď sa sústredíme na to, čo by sme mali robiť, nezameriavame sa na to, čo z toho máme.

Napríklad, ak je naším predsavzatím ísť do posilňovne trikrát týždenne, no neznášame chodenie do posilňovne, nesplníme svoj cieľ, hovorí Bly. Namiesto toho musíme poznať naše osobné dôvody. Ak máme ísť do posilňovne, musíme ísť hlbšie a opýtať sa sami seba prečo. Napríklad, ak chceme ísť do posilňovne, je to preto, že sa chceme dostať do formy, pretože sa chceme cítiť zdravšie.

Ak poznáme dôvod, pre ktorý si dávame konkrétne predsavzatie, možno zistíme, že existujú aj iné spôsoby, ako ho dosiahnuť, ktoré budú pre nás príjemnejšie a uspokojujúcejšie, a preto je pravdepodobnejšie, že sa ho z dlhodobého hľadiska budeme držať.

Vytváranie trvalej zmeny

Kowalski poznamenáva, že často zostávame rovnakí zo zvyku, ale aj zmena sa môže stať zvykom – ak sa ho budeme držať. Keď si však nastavíme veľké, zdrvujúce novoročné predsavzatia, nastavíme aj očakávanie, že 1. januára otočíme úplne nový list. Skutočná zmena si však vyžaduje postupné zmeny, aby sme sa s touto zmenou cítili pohodlne. Je potrebné zabezpečiť, aby sa zmena stala zvyčajnou. „Ak do toho dáte všetko a budete to robiť len mesiac Január, tak z toho nevytvoríte zvyk,“ hovorí Kowalski.

Namiesto toho, aby ste si stanovili jedno veľké novoročné predsavzatie, Bly navrhuje, že Nový rok by mohol byť dobrým časom na vytvorenie časovej osi na ďalší rok, ktorá stanoví množstvo malých míľnikov, ktoré pomôžu časom sa dostaneme k väčšiemu cieľu. Aj keď to nie je také príťažlivé ako tradičné novoročné predsavzatie, bude to lepšie fungovať.