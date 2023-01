Správne prikrmovanie vtáctva v zime je dôležité, toto však do kŕmidla nepatrí

Môže mu reálne pomôcť najmä v období nepriaznivého počasia, problémom totiž nie je len mráz, ale aj vysoká snehová pokrývka či mrznúci dážď. Uviedol to Michal Noga z Mestských lesov v Bratislave. Prikrmovanie je však podľa neho do veľkej miery aj otázkou osobného postoja či vzťahu k prírode.

„Prikrmovanie je dôležité vzhľadom na to, že naša krajina sa mení. Kedysi bolo viac lúk, medzí a úhorov, rovnako bolo viac voľných chovov hydiny. Všade tam vtáctvo nachádzalo potravu,“ konštatuje Noga. Podotýka, že môže byť zároveň vhodným spôsobom, ako priblížiť prírodu deťom.

Na otázku, ktoré druhy vtáctva sú „najmaškrtnejšie“, sa podľa neho odpovedať nedá. Je však pravdepodobné, že každému chutí niečo iné, teda tak, ako je to aj u ľudí. Potrava je pre každého rozdielna. „Sýkorka sa na jablku hostiť nebude, ale drozdy ho majú najradšej,“ približuje Noga.

Mlynárku dlhochvostú nájdeme podľa neho len na lojových guliach, sojky zasa z kŕmidla prvé zoberú arašidy. Pochúťkou pre mnohé druhy sú posekané orechy. Pripomína však, že ľudskými chuťami sa ani nemožno riadiť. „Všetko, čo je slané, sladké, korenené, údené - do kŕmidla nepatrí,“ zdôrazňuje.

Vtáctvo ku kŕmidlám prilieta zvyčajne v priebehu dňa, po rozvidnení. Výnimkou je len červienka. Tá prichádza často veľmi skoro ráno. „Je plachšia a veľmi jej nesedí hlučnejšia skupinka vrabcov či večne neposedné sýkorky,“ vysvetľuje Noga.

Medzi najmenšie druhy vtáctva, ktoré prilietajú do kŕmidiel v mestských lesoch, patrí sýkorka uhliarka, ale tiež menej známy kôrovník, či známejší oriešok obyčajný. Medzi väčšie osadenstvo patria sojky i ďatle veľké, zo vzácnejších i žlna sivá. Najväčším návštevníkom sú lesné dravce, a to myšiaky. „Chodievajú k nám len na jedno kŕmidlo, na tichom a pokojnom mieste, hostia sa na loji. Nie je to tradičný návštevník kŕmidiel. Chodia pravidelne dvaja,“ hovorí Noga.

Mestské lesy v Bratislave zaznamenali pravidelnou kontrolou i fotopascami 19 druhov vtákov, napríklad štyri druhy sýkoriek, tri druhy ďatlov, chodievajú tiež čížiky, zelienky, glezgy, červienky, mlynárky či sojky. Kŕmidlá však nenavštevujú len vtáky, ale napríklad aj lesné myšky – ryšavky, veverice, kuny, ale tiež srnky, diviaky alebo i líšky.