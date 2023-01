Hokejový tréner Feneš: Zrazu všetci verili, že Kanadu môžeme zdolať

Štyridsaťpäťročný kouč uviedol, že mužstvo úspešne "infikoval" pozitívnou náladou cestou na zápas s Kanadou po nepríjemnej prehre so Švajčiarskom, ktorá stála Slovákov postup z prvej priečky. Generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Lažo poukázal na identitu herného štýlu trénera A-tímu reprezentácie Craiga Ramsayho.

„Dvadsiatka“ vypadla vo štvrťfinále po dramatickom zápase s neskorším víťazom turnaja Kanadou (3:4 po predĺžení). Najmladší tím šampionátu dokázal húževnato vzdorovať najväčšiemu favoritovi, preto je pochopiteľné, že na tvárach hráčov bolo vidno po závere stretnutia sklamanie i slzy. „Som veľmi emotívny typ, podobné prehry ma veľmi mrzia, keď ste kúsok od malého hokejového zázraku. Následne som to vstrebal, pretože som si uvedomil, že sme na turnaji dokázali fakt veľa. Podarilo sa nám niečo, čo sa nám predtým nepodarilo. Musíme dať hlavy hore. Teší ma, že sme sa spoločne zdvihli a ťahali jeden za druhého,“ uviedol na tlačovej konferencii útočník Adam Sýkora. „Keď som videl na chlapcoch ako plačú, tak neplakali iba oni. Bolo cítiť, že všetci sme chceli dosiahnuť viac a boli sme veľmi blízko tomuto veľkému úspechu. Keď sa pozriem na chlapcov do budúcna, tak je tam obrovský potenciál,“ doplnil hlavný tréner reprezentácie.

Feneš vypichol aj zlomové momenty turnaja. Za ten najvýznamnejší označil tretiu tretinu proti Švajčiarsku, v ktorej slovenskí mladíci stratili dvojgólové vedenie a následne nezvládli samostatné nájazdy, po ktorých prehrali 3:4. Zisk troch bodov by pre Slovensko znamenal, že by sa vyhlo vo štvrťfinále kanadskému tímu a ich súperom by bolo Nemecko. Napriek tomu ukázal Feneš mentorskú vyspelosť a tím pred rozhodujúcim duelom stmelil a presvedčil hráčov o ich vysokej kvalite: „Po prehre so Švajčiarskom sme boli všetci frustrovaní. Musím povedať, že sa to zlomilo na ceste do Halifaxu, keď sme zastavili na pumpe na kávu. Začali sme sa “infikovať„ dobrou náladou. Musím povedať, že prvotný impulz prišiel odo mňa a chlapci si to pustili medzi seba. Večer sme zrazu všetci verili, že Kanadu môžeme zdolať a na ľade to bolo vidieť. Každý by chcel mať medailu na krku. Pre nás je však omnoho cennejšie, že sme si získali srdcia fanúšikov. Neskutočne to obohatilo hráčov a nás trénerov. Práve to motivuje do ďalšej práce.“

Slovenskí mladíci išli na šampionát s mladým tímom, ktorý však vo svojom vnútri ukrýval niekoľko hráčov opradených svetovými šampionátmi či olympijskými hrami. Popri očakávaných lídroch tímu kapitánovi Šimonovi Nemcovi, Adamovi Sýkorovi či Filipovi Mešárovi však vyniklo aj viacero hráčov, ktorí nemajú množstvo skúseností s hrou na medzinárodnom fóre. „Taký Pavol Funtek bol pre verejnosť neznámy, a práve pre týchto chlapcov, ktorí vyskočili na tomto turnaji, je to obrovská skúsenosť. Nielen do života a kariéry, ale aj pre seniorskú reprezentáciu, ktorá z nich môže o pár rokov ťažiť. Budú obrovským prínosom,“ povedal Feneš, ktorého slová doplnil práve Funtek, ktorý sa postupne prepracoval až do prvého obranného páru a vyhlásili ho za jedného z troch najlepších hráčov slovenského výberu: „Postupne sa stupňovala dôvera. V každom zápase som sa snažil plniť svoje povinnosti a úlohu, ktorá mi bola zverená. Myslím si, že to bolo zadosťučinenie, že sme stretávali na ulici ľudí zo Slovenska aj zo zahraničia, ktorí nám gratulovali a hovorili, že sa im to veľmi páčilo a taký zápas proti Kanade dlho nezažili. To boli veľmi dobré pocity.“

Najproduktívnejším hráčom Slovenska bol útočník Libor Nemec, pre ktorého bol turnaj v Kanade posledným v jeho juniorskej kariére. Spolu s ďalším prekvapivým lídrom mužstva Petrom Repčíkom nazbieral zhodne po šesť bodov za tri góly a tri asistencie. „Góly potešia, ale určite by som ich radšej vymenil za výhru. Boli sme nesmierne blízko, pretože hrať proti Kanade predĺženie sa nestáva každý rok. Stále to mrzí. Budem pokračovať v Amerike, takže sa budem snažiť nadviazať v klube na výkony z reprezentácie,“ povedal devätnásťročný útočník, ktorý sa sťahuje z fínskeho Lukko Rauma do tímu Omaha Lancers v americkej súťaži USHL.

O tom, či zostane Feneš trénerom juniorskej reprezentácie sa rozhodne v blízkej budúcnosti. Je však isté, že „dvadsiatka“ môže počítať na nasledujúcich MS až so šestnástimi hráčmi z ročníkov 2004 a 2005, ktorí boli súčasťou výberu. „Je veľmi dôležité povedať, že bolo vidno identitu, ktorú Craig Ramsay priniesol na Slovensko. Snažíme sa ju zapracovať aj do mládežníckych reprezentácií. Toto je kľúčové a naozaj nám to prináša ovocie. Spôsob hry, ktorý chlapci predviedli, obrovské nasadenie svedčí o tom, že je to úžasný tím. Treba spomenúť aj to, že to bol jeden z najmladších výberov, ktorý reprezentoval Slovensko. Je neuveriteľné, že až 16 hráčov z tohto výberu môže pokračovať aj na ďalších MS,“ dodal generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo.