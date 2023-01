Video: Dvojnohá líška pobláznila internet. Obratne sa pohybuje aj bez chýbajúcich končatín

Rodina z Derbyshire nemohla uveriť vlastným očiam, keď videli, ako sa po ich záhrade prechádza líška po dvoch nohách.

Je pochopiteľné, že Phil a Jane Carterovci vytiahli kameru, aby zdokumentovali túto líšku, keď sa prechádzala okolo ich záhrady na dvoch nohách namiesto štyroch, informuje portál LADbible.

To však nebola jediná nezvyčajná vec na líške. Zatiaľ čo väčšina líšok sa zvyčajne bojí ľudí a rúti sa ulicami, toto zviera zostalo v záhrade páru asi 45 minút. Phil o momente, keď líšku spozorovali, povedal pre BBC: „Moja žena zakričala: ‚Rýchlo, chyť telefón, na trávniku máme dvojnohú líšku‘.”

Úbohá líška buď mala vážnu nehodu, ktorá mala za následok stratu zadných nôh, alebo sa jednoducho narodila bez nich. Ale zvieratá sa vedia často prispôsobiť rôznym podmienkam, aby to zvládli. A to je presne to, čo táto líška urobila.

Aj podľa Derbyshire Wildlife Trust sa zdá, že líška, že prosperuje, hoci má len dve nohy. Hovorca charitatívnej organizácie povedal: „Nikdy predtým sme nič podobné vo voľnej prírode nevideli, ale zviera vyzerá relatívne zdravo a zdá sa, že sa prispôsobilo životu na dvoch nohách."

Zábery zvieraťa hľadajúceho potravu sa odvtedy stali virálnymi a mnohí špekulujú, prečo má líška len dve predné nohy. Teraz Mike Dilger, reportér a moderátor BBC o voľnej prírode, zavážil do debaty svojou vlastnou teóriou, píše Derby Telegraph.

V rozhovore pre BBC Radio Derby vo štvrtok 5. januára, povedal: „Príroda si všetko podmanila, je krásna. Včera som sa na tie zábery pozeral. Je to ťažké, myslím, že je to pravdepodobne genetická abnormalita alebo porucha, takže pravdepodobne sa to stalo skôr od narodenia ako zo zranenia."

Keď hovoril o tom, prečo si myslí že líška neutrpela predchádzajúce zranenie, kvôli ktorému prišla o zadné nohy, pokračoval: „Dôvodom, prečo si to myslím, je to, že je taká obratná. Je to úžasné." Mike tiež poznamenal, že zvyčajne, keď zviera príde o jednu zadnú nohu, dokáže sa s tým pomerne dobre vyrovnať, ale so stratou prednej nohy je pre zviera oveľa ťažšie žiť.