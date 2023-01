Úzkosť môže byť aj dobrá. Poznáte tieto jej výhody?

Úzkosť je pocit, ktorý je často charakterizovaný intenzívnym strachom, obavami a obavami. Mnoho jedincov s úzkosťou to opisuje ako pocit nervozity a hrôzy, ktorý môže byť v najlepšom prípade rušivý a v horšom všetko pohlcujúci. Úzkosť sa zvyčajne prejavuje na mnohých úrovniach, ovplyvňuje emócie, vedie k nepríjemným fyzickým pocitom a prispieva k negatívnym myšlienkam, píše portál Very Well Mind.

Pozitívne vlastnosti úzkosti

Tieto príznaky úzkosti sú bežným problémom ľudí, ktorým bol diagnostikovaný akýkoľvek typ úzkostnej poruchy, vrátane panickej poruchy. Zamysleli ste sa však niekedy nad niektorými možnými pozitívnymi účinkami, ktoré môžu mať úzkosť?

Vedci zistili, že určitý stupeň stresu alebo úzkosti nie je nevyhnutne zlá vec. Dobrý stres, ktorý sa teraz označuje ako eustres, nás udržuje motivovaných a nadšených zo života. Zdá sa, že určitý stupeň úzkosti môže mať výhody, vysvetľuje expertka na úzkosť Katharina Star.

Úzkosť ako varovný signál

Úzkosť môže byť len varovným signálom, ktorý potrebujete, aby ste si uvedomili svoju súčasnú situáciu a urobili vo svojom živote potrebné zmeny. Opakujúce sa obavy a nervozita môžu naznačovať, že niektoré oblasti vášho života nie sú správne a je potrebné ich upraviť.

Môžete napríklad zistiť, že máte vzťah, ktorý už nefunguje, možno vám vaša práca spôsobuje veľa stresu alebo možno kvôli finančným problémom strácate spánok a cítite úzkosť.

Vaše príznaky môžu byť ťažko zvládnuteľné, ale skúmanie a zvládanie vašej úzkosti môže byť skutočnou príležitosťou na vlastný rast. Keď nabudúce zasiahne úzkosť, zvážte, aké posolstvo to pre vás má a aké zmeny by ste možno mali vo svojom živote urobiť.

Neurovedkyňa radí, ako prinútiť úzkosť pracovať vo váš prospech Prečítajte si ešte:

Úzkosť ako motivácia

Namiesto toho, aby bola vždy považovaná za prekážku, úzkosť vám môže v skutočnosti pomôcť cítiť väčšiu motiváciu a pripravenosť, keď budete čeliť výzvam. Výskum ukázal, že študenti a športovci, ktorí zažili určitú úzkosť, v skutočnosti vykazovali lepší výkon v testoch alebo pri účasti v súťažných športoch. Podobne, určitý stupeň úzkosti u tých, ktorí majú dobrú pracovnú pamäť, môže skutočne zvýšiť výkon v kognitívnych testoch.

Napríklad vaša úzkosť vám môže pomôcť vynaložiť ďalšie úsilie na pracovné alebo osobné úlohy, urobiť dobrý dojem alebo sa priblížiť k vašim cieľom. Keď uvažujete o svojej vlastnej úzkosti, pokúste sa premýšľať o spôsoboch, ako ju môžete použiť na inšpiráciu k svojmu rastu a sebazdokonaľovaniu.

Výstražný systém

Aj keď sa to niekedy môže zdať zbytočné, úzkosť má svoj dôvod. Tieto pocity a symptómy sú súčasťou nášho vrodeného spôsobu zvládania stresu. Úzkosť, známa ako reakcia bojuj alebo uteč, nás má chrániť pred nebezpečenstvom a umožňuje nám rýchlejšie reagovať na núdzové situácie.

V modernej dobe môže byť úzkosť príznakom, ktorý vám pomôže rýchlo reagovať, aby ste sa vyhli nehode počas jazdy autom alebo vám zabráni vstúpiť na nebezpečné miesto alebo do nebezpečnej situácie.

Pozitívne charakterové vlastnosti v priateľstve

Ľudia, ktorí sa už zaoberali úzkosťou, môžu byť empatickejší a chápavejší k problémom, ktorým čelia ostatní. Keď ste sami prešli osobnými bojmi, môžete byť citlivejší, milujúci a akceptujúci, keď sa priatelia a rodinní príslušníci vyrovnávajú s osobnými problémami.