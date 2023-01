Šeliga: Nie sme ďaleko od novej 76, rokovania sú dynamické

Skonštatoval to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Ozrejmil, že rokovania o možnej novej väčšine v parlamente vedie dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO).

„Debata o novej 76 sa viedla aj medzi sviatkami, neustále sme pracovali. Nie sme ďaleko od 76-tky. Nechcem dávať falošný optimizmus, ale rokovania sa vyvíjajú,“ povedal Šeliga s tým, že rokovania sú dynamické a nechce viac špecifikovať ich obsah či možnú dohodu. Aktuálne je podľa jeho slov na strane SaS, ako sa k tomu postaví.

Podotkol, že ak je šanca na vznik novej väčšiny a novej Hegerovej vlády, ktorá by dovládla do volieb, treba to vyskúšať. To, či budú voľby na jeseň alebo v riadnom termíne v roku 2024, to bude závisieť podľa jeho slov od rokovaní. Predpokladá, že ak by došlo k predčasným voľbám, konali by sa zrejme v druhej polovici roka.