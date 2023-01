Záplavy v Austrálii odrezali viaceré izolované usadlosti od okolitého sveta

V sobotu to uviedol austrálsky premiér Anthony Albanese. Správa je prevzatá z agentúry AFP.

Silné dažde zasiahli najmä región Kimberley v štáte Západná Austrália, kde museli záchranné zložky využiť vrtuľníky, aby dostali ľudí do bezpečia. Hoci intenzita zrážok sa nateraz zmiernila, niektoré mestá môžu mať podľa záchranárov ešte niekoľko nasledujúcich dní problémy s prístupom a zásobovaním.

Jedným z miest, kde záplavy napáchali najväčšie škody, je Fitzroy Crossing. Tamojší obyvatelia museli čakať, kým sa presuší zaplavená vzletová a pristávacia dráha, aby mohli vojenské lietadlá do mesta priniesť potrebné zásoby.

Vision from local pilots shows just how extensive the flooding in #FitzroyCrossing still is despite water levels dropping…. Shoal Air #floodemergency #kimberley pic.twitter.com/Gjnd91ZT1F