Toto je dôvod všetkých súčasných negatív zdravotníctva, tvrdí Orosová

Uviedla to prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Jaroslava Orosová. Podotkla, že celý rok 2022 bol náročný, paradoxne to však podľa nej malo za následok aj veľkú vlnu jednoty a solidarity naprieč celým sektorom. "A to, pri všetkých negatívnych javoch, považujeme za obrovské pozitívum," skonštatovala.

Slovenské zdravotníctvo je podľa ZAP rok od roka v horšom stave. „Dlhoročná neaktivita a nezáujem zo strany kompetentných si vyberá svoju daň. Chronicky podfinancovaný sektor z roka na rok zápasí s väčším nedostatkom. Nedostatkom personálu, financií alebo aj samotného záujmu o hľadanie efektívnych a predovšetkým systémových riešení,“ uviedla Orosová.

Kritizuje minuloročný skrátený rozpočet. „Okrem iného sa postaral o náročné obdobie poznačené neistotou, a to ako pre samotných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak pre pacientov,“ podotkla. Za výzvu ZAP považuje aj energetickú krízu. „Už v minulom roku dopomohla k zatvoreniu viacerých ambulancií bez náhrady. Musíme tiež konštatovať, že ak sa pri jej riešení nepohneme z miesta, bude tento trend pokračovať aj v tomto roku,“ priblížila výkonná riaditeľka zväzu Naďa Trenčanská Bedušová.

Minulý rok bol podľa ZAP plný nesystémových opatrení a neefektívneho vynakladania verejných zdrojov bez predchádzajúcej diskusie, čoho výsledkom je zlé nastavenie sektora, a predovšetkým jeho ambulantnej časti. „Univerzálnymi slovami, ktoré by vyjadrovali naše hodnotenie jednotlivých krokov vlády, sú asi sklamanie a bezmocnosť,“ uviedla Orosová.

ZAP na druhej strane uznalo snahu a aktivitu Ministerstva zdravotníctva SR aj samotného ministra Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO). „Zdravotníkom trpezlivo načúval a v rámci svojich možností sa snažil nájsť aj vhodné riešenia,“ skonštatovala Orosová.

Tento rok podľa nej zdravotníctvo čakajú rovnaké výzvy ako v minulom, a to boj o navýšenie rozpočtu a stabilizáciu sektora, zastavenie odlevu zdravotníckeho personálu a predovšetkým „ľúty boj o každé euro na jeho záchranu“. ZAP považuje za dôležité aj zmenu celkového nastavenia a pochopenie vážnosti situácie.

„Je nevyhnutné, aby si nielen kompetentní na čele s vládou, ale i celá spoločnosť opäť nastavila správne priority. Pretože bez zdravých občanov nebude pre koho stavať cesty, rozvíjať vzdelávanie, kultúru a všetko ostatné, čo tvorí našu spoločnosť. Naši lekári za toto všetko a predovšetkým za zdravie a životy svojich pacientov bojujú vo svojich ambulanciách každý deň,“ dodala Orosová.