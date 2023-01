Správne uskladnený syr vydrží dlhšie. Do fólie ho určite nebaľte, takto sa vám už nepokazí

Aj syry sa zaradili k potravinám, ktorých cena v posledných mesiacoch prudko vzrástla. Ak chcete, aby vám čo najdlhšie vydržal, základom je dbať na správne skladovanie. Takto si ho užijete dlhú dobu a nemusíte sa obávať plesne.

Dvojité balenie

Patricia Michelson z La Fromagerie v Londýne povedala, že budete mať problémy, ak nebudete dodržiavať niekoľko základných pravidiel. Preto navrhuje dvojité balenie syra, avšak do voskovaného papiera alebo pergamenu, nie do fólie. Takto zabalený syr potom uchovávajte v plastovej nádobe vystlanej navlhčenou kuchynskou utierkou alebo handričkou, píše portál Express.

Nádoba musí byť vzduchotesná a umiestnená v chladničke, pretože tam je teplota zvyčajne najstabilnejšia. Syr vydrží dovtedy, kým ho nezjete.

Kocky cukru

Patricia Michelson odporúča aj ďalší spôsob uskladnenia syru, pričom ho nazýva magicko-vedeckým. Do nádoby z predchádzajúceho typu vložte okrem zabaleného syru a navlhčenej kuchynskej utierky aj dve kocky cukru. Nádobu uzavrite a dajte do chladničky. Cukor pomáha regulovať atmosféru vo vnútri škatule a udržuje syr čerstvý. Cukor sa časom začne topiť, ale ako povedala Patricia pre The Guardian, syr pravdepodobne použijete skôr, ako sa to stane. Ak nie, vyčistite nádobu, vymeňte vlhkú handričku a vložte syr späť s dvoma novými kockami cukru.

Olej

Namiesto použitia fólie alebo voskového papiera odborníci z Delish navrhujú potrieť povrch syra trochou olivového alebo rastlinného oleja bez príchute. Olej zabraňuje stvrdnutiu syra alebo potenciálnemu rastu plesní. Takýto syr môže byť umiestnený v nádobe alebo na tanieri v chladničke bez prikrytia.

Dôležité je aj umiestnenie v chladničke

Ak máte priestor, využite na uskladnenie syra zásuvky na zeleninu. Je v nich vyvážená vlhkosť a táto oblasť sa s väčšou pravdepodobnosťou udrží na konštantnej teplote.

Okrem toho bude syr uchovávaný mimo zadnej časti chladničky, kde môže potenciálne zamrznúť. Niektoré chladničky majú špeciálnu priehradku na syr, takže ju využite.

Nestíhate syr zjesť? Dajte ho do mrazničky

Každému, kto nemôže skonzumovať svoj syr pred dátumom spotreby, Sarah Taylor, expertka na hygienu potravín z High Speed ​​​​Training, radí, aby syr zmrazil.

„Predĺži sa tým trvanlivosť syra, ale proces zmrazovania syra ovplyvní textúru a chuť výrobku," vysvetlila pre portál Express. „Syry, ktoré majú vysoký obsah vlhkosti, napríklad mäkké syry ako brie a camembert, riskujú tvorbu ľadových kryštálikov pri zmrazení a nízke teploty z nich môžu tiež vysať vlhkosť, čo spôsobí ich vysušenie.

Neodporúča sa zmrazovať akýkoľvek syr, ktorý si chcete vychutnávať, avšak zmrazenie bloku čedaru, ktorý chcete nastrúhať a použiť ako prísadu do receptu, je v poriadku.”

Ak sa rozhodnete syr zmraziť, zabaľte ho do voskovaného syrového papiera alebo pergamenu na pečeni, vložte do vzduchotesnej nádoby a vložte do mrazničky. Spotrebujte ho do šiestich mesiacov.