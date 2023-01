Líder skupiny Vidiek Ján Kuric má 60 rokov

Sú z autorskej dielne skupiny Vidiek a obľúbenými sa stali aj vďaka nezameniteľnej interpretácii jej lídra a speváka Janka Kurica, ktorý sa dnes (7. januára) dožíva 60 rokov.

Ján Kuric sa narodil 7. januára 1963 v obci Rovinka. Prvú skupinu s názvom Krach, ktorá hrala v tej dobe populárny punk-rock, založil ako šestnásťročný. V roku 1981 založili skupinu Ventil, neskôr do názvu pridali skratku RG, pričom táto skratka znamenala rovinskí gentlemani.

Najväčšími hitmi tejto kapely boli skladby Fajčenie škodí zdraviu a Radšej budem dnes aktívny, ako zajtra rádioaktívny, ktorých texty napísal Daniel Mikletič. Rozišli sa v polovici 80. rokov minulého storočia.

Na báze Ventilu vznikla v roku 1987 skupina Vidiek. Okrem Kurica ju tvorili Oňo Tomčala, Richard Jajcay, Kamil Grebeň, Peter Sojka a Peter Dobrota. Rok nato vydali debutový album Nechajte si ju. Imidž hudobníkov dotvárali tmavé obleky v kombinácii s bielymi košeľami, ktoré si požičali od otcov a starých otcov. V roku 1994 vydali druhý album Vidiek a v roku 1997 tretí s názvom 3 štyry. V roku 2000 vydali koncertný záznam Vidiek live a v roku 2003 album Nové časy.

V roku 2002 sa verejnosť dočkala sólového albumu Kurica s názvom Ján* & Věra* Cigánsky plač, ktorý nahral so speváčkou Věrou Bílou. V roku 2007 sa na koncertné pódium vrátila skupina Ventil RG a vydala live album Randal 2007. V závere roka 2009 vydala skupina Vidiek pod názvom Best Of kompiláciu hitov z jej viac ako dvadsaťročnej dráhy.

Po dvanástich rokoch od albumu Nové časy vydali v októbri 2015 nový album s názvom Vidiek s oblohou. V októbri 2021 vyšla na CD aj vinylovej LP kompilácia Vidiek najvidiekovatejší, na ktorej nechýbajú ani dve bonusové novinky, skladba Hrajte trúbky s Bobanom a Markom Markovičovcami a novinka Dohodnime sa, ktorú pre skupinu zložil gitarista Richard Jajcay.

Manželkou Jána Kurica je podnikateľka v oblasti reklamy Simona Bubánová, majú dcéru Lujzu. Vďaka osobitej interpretácii a kreáciám speváka Janka Kurica patrí skupina Vidiek stále k popredným slovenským formáciám.