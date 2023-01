Video: Toto urobili Rusi s ukradnutým medvedíkom čistotným z Chersonu

Medvedíka čistotného, ktorého ruská armáda ukradla v novembri z chersonskej zoologickej záhrady, prihlásili na univerzitu v okupovanom Melitopole. Andrij Čujkov, ruský splnomocnenec a „riaditeľ“ vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Telegram, uviedol, že prijímacia komisia dostala žiadosť od medvedíka čistotného z Chersonu.

Zviera si malo podať prihlášku na dve fakulty: lesnícku a Fakultu informačnej bezpečnosti, uviedli propagandisti. 29. decembra Čujkov podpísal rozkaz prijať medvedíka čistotného na Fakulte informačnej bezpečnosti. Za medvedíka sa podpísala dekanka inštitúcie Julia Ionova.

The Russians again recorded a cringe video with a #Kherson raccoon



They enrolled the stolen animal in the university. Apparently, they compensate for the lack of students.



The raccoon is a smart animal. Higher education according to #Russian standards is useless to him. pic.twitter.com/PcNHSu1B3j