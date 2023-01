Video: Mama nevidela svojho syna 10 rokov. Takto zareagovala, keď sa jej dotkol

Puto medzi matkou a jej dieťaťom je mnohokrát tak silné, že dokáže pretrvať aj po celej dekáde a aj napriek vzdialenosti tisícov kilometrov. Dôkazom je toto video, ktoré si na sociálnej sieti získalo srdcia milíonov ľudí. Ukazuje totiž moment, kedy mamu prekvapil jej dospelý syn, ktorého 10 rokov nevidela.

Dcéra povedala mame, že ju chce odfotiť pred vianočným stromčekom, no v skutočnosti tajne nahrávala moment, kedy sa k nej priblížil jej brat. Mladý muž potichu pristúpil k žene a opatrne jej položil ruku na rameno. Matka sa nepotrebovala ani otočiť a okamžite vedela, o koho ide. Ihneď sklonila hlavu a následne dojatá objala svojho syna.

Video sa stalo na TikToku virálne a preto mnohí chceli vedieť, prečo sa mama so synom nevideli celých 10 rokov. Mladý hudobník preto na svojom účte zverejnil ďalšie video, kde opísal príbeh svojej rodiny. Ako vysvetlil, jeho rodina pôvodne pochádza z Ghany. So svojou mamou si bol vždy veľmi blízky, no keď sa rodičia rozviedli, ostal v starostlivosti otca a s mamou sa videl len cez víkendy.

V roku 2008 sa otec rozhodol aj s deťmi presťahovať z Ghany do Veľkej Británie, aby deťom doprial lepšie vzdelanie. Ďalších 5 rokov mamu nevidel a ani s ňou nemal kontakt, kým nedostal možnosť ju navštíviť v Ghane, keď mal 15 rokov. V roku 2014 dostal mobilný telefón a mohol si s mamou začať písať správy.

Jeho život sa však obrátil naruby v roku 2016, keď ho otec vyhodil z domu. Vtedy sa dostal do kolotoča, kedy musel zvládať školu, prácu, platenie účtov a depresiu. Nemal peniaze na to, aby mamu navštívil a konečne sa mu podarilo postaviť sa na nohy v roku 2021, kedy rozbehol kariéru v hudobnom priemysle.

V roku 2022 jeho sestra porodila syna a okrem milovaného synovca mala preňho ešte jedno prekvapenie. Rozhodla sa zorganizovať stretnutie s mamou. Po dlhých 10 rokoch tak mohli vianočné sviatky stráviť konečne spolu a moment ich stretnutia vďaka sociálnym sieťam dojal milióny ľudí po celom svete.