Borrell označil Ruskom vyhlásené dočasné prímerie na Ukrajine za nedôveryhodné

„Kremľu absolútne chýba dôveryhodnosť a toto vyhlásenie jednostranného prímeria nie je dôveryhodné,“ povedal Borrell počas návštevy Maroka. „Bolo to Rusko, ktoré spustilo túto nezákonnú agresiu,“ uviedol. „Keď agresor hovorí o prímerí, je podľa môjho názoru vzhľadom na takéto pokrytectvo odpoveďou, ktorú to v nás všetkých vyvoláva, skepticizmus,“ dodal.

Borrell vyzval Moskvu na konkrétne kroky vrátane úplného zastavenia útokov ruských síl. „Rusko musí stiahnuť svoje jednotky a vojenskú techniku z ukrajinského územia,“ apeloval. Ak Rusko tieto požiadavky nesplní, predstavuje „jednostranné prímerie pokus Ruska získať čas na preskupenie svojich jednotiek a snahu napraviť svoju poškodenú medzinárodnú reputáciu“, poznamenal.

Borrell odmietol ruskú „propagandu“, ktorá z rastúcich cien potravín a energií viní sankcie, ktoré na Moskvu uvalila Európska únia v súvislosti s inváziou na Ukrajinu. „Je to totálne nepravdivé,“ povedal. „Je to ruská armáda, ktorá zničila obilné silá, zamínovala polia, zničila cesty a zablokovala ukrajinské prístavy,“ kritizoval.

Rusko vyhlásilo jednostranné 36-hodinové prímerie na obdobie pravoslávnych Vianoc. Platí teda od piatku 12.00 h (10.00 h SEČ) do sobotnej polnoci (22.00 h SEČ). Ak by bolo dodržiavané, išlo by o prvé zastavenie bojov, odkedy ruské sily 24. februára 2022 napadli Ukrajinu, konštatuje AFP. Viaceré mestá na východe Ukrajiny vrátane Bachmutu či Kramatorsku však v piatok hlásili, že ruské ostreľovanie pokračuje. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že prímerie dodržiava a z ťažkej paľby obviňuje Ukrajinu.