Ako zmierniť negatívny účinok aspirínu: Takto sa dá vyhnúť krvácaniu v žalúdku

Podľa štúdie publikovanej v prestížnom akademickom časopise The Lancet môže krátke užívanie antibiotík pomôcť znížiť riziko krvácania do žalúdka spojeného s dlhodobým užívaním aspirínu. Štúdiu .HEAT (Helicobacter pylori Eradication Aspirin) viedol profesor Chris Hawkey z University of Nottingham. Zistenia môžu zvýšiť bezpečnosť aspirínu, keď sa používa na prevenciu srdcových infarktov, mŕtvice a niektorých druhov rakoviny.

Aspirín v nízkych dávkach je veľmi užitočným preventívnym liekom u ľudí s vysokým rizikom mŕtvice alebo srdcového infarktu. V istých prípadoch však môže vyvolať vážne komplikácie. Riedením krvi spôsobuje aspirín krvácanie vredov v žalúdku. Tieto vredy môžu byť spôsobené určitým typom baktérie - helicobacter pylori.

Tím vedcov z University of Nottingham skúmal, či by krátka liečba antibiotikami na odstránenie týchto baktérií znížila riziko krvácania u ľudí užívajúcich aspirín. Štúdia .HEAT bola vykonaná v 1 208 ordináciách všeobecných lekárov v Spojenom kráľovstve. Išlo o štúdiu z reálneho života, ktorá využívala klinické údaje bežne uložené v záznamoch praktických lekárov a nemocníc, namiesto toho, aby privádzala pacientov späť na následné návštevy v rámci štúdie.

Tím napísal 188 875 pacientom, ktorí užívali aspirín a 30 166 sa prihlásilo a zúčastnilo štúdie. Tí, ktorí boli pozitívne testovaní na H. pylori, boli náhodne rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina užívala antibiotiká a druhá placebo, pričom ich vedci sledovali až 7 rokov.

Počas prvého dva a pol roka bola u tých, ktorí podstúpili antibiotickú liečbu, menšia pravdepodobnosť hospitalizácie z dôvodu krvácania vredov, než u tých, ktorí užívali placebo (6 oproti 17). Ochranný účinok nastúpil rýchlo. U tých, ktorí dostávali placebo, došlo k prvej hospitalizácii pre krvácanie z vredu po 6 dňoch v porovnaní s 525 dňami pri liečbe antibiotikami.

Zdá sa, že v priebehu dlhšieho časového obdobia sa ochrana oslabila. Celková miera hospitalizácií pre krvácanie z vredov však bola nižšia, ako sa očakávalo, čo je v súlade s inými dôkazmi, že ochorenia vredov sú na ústupe. U ľudí, ktorí už dlhšie užívajú aspirín, je riziko nízke. Vyššie riziko je u ľudí, ktorí začínajú s užívaním aspirínu a majú H. pylori. Preto sa oplatí vyliečiť najprv H. pylori antibiotikami.

Profesor Chris Hawkey uviedol: „Aspirín má mnoho výhod, pokiaľ ide o zníženie rizika srdcového infarktu a mŕtvice u ľudí so zvýšeným rizikom. Existujú tiež dôkazy, že je schopný spomaliť niektoré druhy rakoviny. Štúdia .HEAT je najväčšia štúdia svojho druhu v Spojenom kráľovstve a sme radi, že zistenia ukázali, že krvácanie z vredov sa dá výrazne znížiť po týždňovej liečbe antibiotikami.“