Krajčová: Osnovy na vyučovanie boli v porovnaní s dnešnými náročnejšie

Pre TASR to zhodnotila učiteľka chémie a fyziky z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci Ľubomíra Krajčová, ktorá pôsobí v školstve 45 rokov.

V tejto dobe sa podľa pedagogičky učí omnoho menej učiva ako kedysi. „Bohužiaľ, deti nezvládajú ani to, majú problémy. To je všeobecne vo všetkých predmetoch,“ povedala.

Za negatívum vývoja školstva považuje zníženie počtu hodín prírodovedných predmetov. „Viem, že je veľa predmetov, že deti majú veľké spektrum možností aj študovania predmetov. Myslím si, že prírodovedné predmety, ako sú matematika, fyzika, chémia či biológia, by mali byť prioritnejšie,“ poznamenala pedagogička.

Množstvo vedomostí, ktoré v súčasnosti deti dostávajú, sa nedá podľa jej slov porovnať s množstvom, ktoré dostávali predtým. Učiteľka tvrdí, že hoci sa deti v súčasnosti menej učia, majú dobrý rozhľad. „Keď má dieťa o niečo záujem, tak si to dokáže vyhľadať a berie to ako informáciu, a informáciu, keď si sám pripraví, si možno aj lepšie zapamätá. Nepovedala by som, že sú deti hlúpejšie, vždy boli múdri študenti,“ uviedla. Kto sa chcel podľa jej slov učiť a koho bavil predmet, tak či to už bolo v minulosti, alebo v tejto dobe, tam rozdiel nie je. Pripustila, že aj v tejto dobe má množstvo žiakov, ktorí sú úspešní na rôznych olympiádach a súťažiach. „Nemám pocit, že je mládež hlúpejšia, len oni si vyhraňujú, že toto je predmet alebo oblasť, ktorá ma baví, a jej sa venujem. V tej inej oblasti je to možno inak,“ uzavrela.