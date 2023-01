VIDEO: Fehérváry strelil gól, aký sa bežne nevidí

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry z Washingtonu strelil víťazný gól v nočnom zápase NHL na ľade Columbusu. Svojím tretím presným zásahom v sezóne prispel k triumfu 6:2. Z víťazstva sa tešil aj brankár New Yorku Rangers Jaroslav Halák, ktorý k triumfu na ľade Montrealu 4:1 prispel 17 zákrokmi. Útočník New Jersey Tomáš Tatar zaznamenal asistenciu v treťom zápase po sebe, no jeho tím podľahol doma St. Louis 3:5.

Fehérváry nastúpil v tretej obrannej dvojici Capitals s Alexandrom Alexejevom a na ľade strávil 19:06. Jeho gólový moment prišiel v 38. minúte, keď v predbránkovom priestore nadvihol puk po strele Dylana Stromea prilbou a od nej sa kuriózne odrazil do bránky. Svoje mužstvo tým poslal do vedenia 3:2, ktoré v ďalšom priebehu zápasu navýšilo tromi gólmi. Slovenský obranca si okrem tretieho gólu a šiesteho kanadského bodu v sezóne pripísal aj dve trestné minúty.

Jaroslav Halák dostal po jednozápasovej odmlke opäť príležitosť v bránke Rangers. Na triumf nad Floridou 5:3, ku ktorému prispel 32 zákrokmi, nadviazal svojím tretím víťazstvom po sebe a štvrtým v sezóne. V drese zdolaných Canadiens nebodoval Halákov krajan Juraj Slafkovský, ktorý nastúpil na krídle druhej formácie. Na ľade strávil 13:23 minút a do štatistík si pripísal jeden mínusový bod a jeden hit. Pre Montreal to bola siedma prehra po sebe.

Útočník Tomáš Tatar si pripísal asistenciu vo všetkých troch januárových zápasoch. Túto sériu si predĺžil v 29. minúte stretnutia so St. Louis, keď Jack Hughes svojím druhým gólom v zápase upravil na priebežných 2:1. Devils napokon nádejný náskok neudržali a prehrali 3:5. Tatar v zápase odohral 17:56 a do štatistík si pripísal aj jeden plusový bod. Na bránku vyslal 7 striel, v zápase bol aktívnejší iba Hughes (9). Tatar má po 38 odohratých na konte 24 bodov za 9 gólov a 15 asistencií. S 21 plusovými bodmi je spoločne s obrancom Jonasom Siegenthalerom najlepší z tímu.

Na víťazstve Nashvillu na ľade Caroliny mal výrazný podiel brankár Juuse Saros. Domáci Hurricanes na neho vyslali až 67 striel, z ktorých pustil iba tri. V zápase mal 95,52-percentnú úspešnosť zákrokov a stal sa iba štvrtým brankárom, ktorý mal pri víťazstve v základnej časti minimálne 64 zákrokov.

Hráči Philadelphie zvíťazili vo štvrtom zápase po sebe. O triumfe nad Arizonou 6:2 rozhodli v druhej tretine, v ktorej päťkrát prekonali Karla Vejmelku. Coyotes prehrali v treťom stretnutí po sebe.

Hokejisti Seattle Kraken si v treťom vzájomnom zápase pripísali prvé víťazstvo nad Torontom. Zatiaľ čo obe stretnutia z minulej sezóny sa skončili víťazstvom Maple Leafs (6:2, 6:4), tentoraz si presvedčivý triumf pripísal najmladší klub NHL. Pre Kraken to bolo tretie víťazstvo po sebe a zároveň už 11 na klziskách súperov, čím vo výraznom predstihu vyrovnal svoju bilanciu z minulej (nováčikovskej) sezóny.

Útočník Edmontonu Oilers Connor McDavid prispel k víťazstvu nad New Yorkom Islanders dvomi asistenciami, čím si upevnil výrazný náskok na čele bodovania celej súťaže. Na ňom má naďalej 15-bodový náskok pred spoluhráčom Leonom Draisaitlom, ktorý si proti Islanders takisto pripísal dva body (1+1). Obaja zároveň dosiahli jubilejné asistencie. Draisaitl zaokrúhlil vo svojom 596. zápase počet asistencií na 400. Spomedzi aktívnych hráčov sú iba šiesti, ktorí na túto métu dosiahli skôr, líder je McDavid (426 zápasov). Ten zaznamenal 500 asistenciu v kariére, pričom na túto métu potreboval 527 zápasov. V histórii NHL boli rýchlejší len štyria hráči, vrátane Slováka Petra Šťastného (433).

V zápase tímov, ktoré mali za sebou série prehier, uspeli na domácom ľade hráči Vancouveru, ktorí zdolali Colorado 4:2. Obhajcovia Stanleyho pohára viedli 2:0, no Canucks v druhej tretine otočili skóre. Bolo to pre nich prvé víťazstvo po troch prehrách. Avalanche prehrali piaty zápas po sebe.

Ešte výraznejšiu sériu prehier majú za sebou hráči Pittsburghu. Tí na ľade Vegas nezachytili úvod zápasu a od 12. minúty prehrávali 0:3. Napokon prehrali 2:5 a na víťazstvo čakajú už šesť zápasov. Pre domácich Golden Knights to bol tretí triumf po sebe, po ktorom sú naďalej lídri Západnej konferencie. Na oboch góloch hostí sa podieľal Sidney Crosby (1+1), ktorý sa v prebiehajúcej sezóne dostal na métu 20 gólov. Dosiahol na ňu 15-ty krát v kariére a iba Alexander Ovečkin mal spomedzi aktívnych hráčov viac 20-gólových sezón (18).

Pozíciu najlepšieho tímu na Východe, ale zároveň aj v NHL, potvrdili hokejisti Bostonu. Na ľade Los Angeles dosiahli svoje 30. víťazstvo v sezóne, pričom šiestykrát po sebe sa v stretnutí týchto tímov zrodil triumf hostí.

NHL - sumáre:

Carolina Hurricanes - Nashville Predators 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Góly: 8. Šťastný (Pesce, Teräväinen), 21. Skeji (Pesce, Nečas), 30. Staal (Fast, Martinook) - 11. Forsberg (Pärssinen, Josi), 23. Ekholm (Pärssinen), 32. Glass (Granlund, Carrier), 47. Jankowski (Johansen, Duchene), 60. Sissons. Brankári: Kočetkov - Saros, strely na bránku: 67:25

Columbus Blue Jackets - Washington Capitals 2:6 (1:0, 1:4, 0:2)

Góly: 6. Gaudreau (Bemström), 33. Bayreuther (Boqvist, Bemström) - 22. Oshie (Jensen, Orlov), 32. Aube-Kubel, 38. FEHÉRVÁRY (Strome, Alexejev), 39. Hathaway (Mantha, Protas), 47. Oshie (Strome, Kuznecov), 54. Ovečkin (Strome, Kuznecov). Brankári: Merzlikinš - Kuemper, strely na bránku: 27:37

Montreal Canadiens - New York Rangers 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Góly: 55. Armia (Xhekaj, Evans) - 28. Kreider, 33. Schneider (Panarin, Kravcov), 34. Chytil (Lindgren, Vesey), 59. Chytil (Fox, Miller). Brankári: Allen - HALÁK, strely na bránku: 18:31

New Jersey Devils - St. Louis Blues 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Góly: 24. Hughes (Severson, Haula), 29. Hughes (TATAR), 53. Hischier (Hamilton, Bratt) - 12. Kyrou (Bučnevič, Thomas), 37. Barbašev (Saad, Faulk), 43. Saad (Barbašev, Acciari), 50. Thomas (Schenn, Bučnevič), 60. Thomas (Bučnevič). Brankári: Schmid - Binnington, strely na bránku: 39:19

Philadelphia Flyers - Arizona Coyotes 6:2 (0:1, 5:1, 1:0)

Góly: 21. Konecny (DeAngelo, Frost), 25. Farabee (Frost, Konecny), 29. Allison (Laughton, Hayes), 32. Provorov (Hayes, York), 34. Hayes (Konecny, Frost), 56. Van Riemsdyk (Tippett, Frost) - 14. Carcone (Hayton), 22. Ritchie (Hayton, Schmaltz). Brankári: Hart - Vejmelka, strely na bránku: 34:23

Toronto Maple Leafs - Seattle Kraken 1:5 (0:0, 1:4, 0:1)

Góly: 31. Tavares (Marner, Matthews) - 28. Tolvanen (Dunn, McCann), 32. Dunn, 34. McCann (Schwartz, Dunn), 38. Beniers (Eberle, Burakovsky), 43. Wennberg (Gourde, Tanev). Brankári: Murray - Jones, strely na bránku: 27:26

Edmonton Oilers - New York Islanders 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

góly: 10. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins), 19. Yamamoto (McDavid), 29. Holloway (McLeod, Broberg), 36. Hyman (Draisaitl, Nugent-Hopkins) - 25. Barzal (Bailey, Cizikas), 40. Clutterbuck (Mayfield). Brankári: Campbell - Sorokin, strely na bránku: 38:22

Vancouver Canucks - Colorado Avalanche 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Góly: 34. Kuzmenko (Michejev, Ekman-Larsson), 36. Kuzmenko (Pettersson, Bear), 36. Boeser (Horvat), 59. Miller (Pettersson, Ekman-Larsson) - 19. Rantanen (Makar, Lehkonen), 22. Girard (Englund, Newhook). Brankári: Delia - Georgijev, strely na bránku: 43:31

Vegas Golden Knights - Pittsburgh Penguins 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Góly: 2. Kessel (Cotter, Karlsson), 6. Eichel (Roy, Smith), 12. Stephenson (Stone, Eichel), 40. Stone (McNabb, Eichel), 53. Cotter (Kessel, Karlsson) - 45. Smith (Guentzel, Crosby), 59. Crosby (Rakell, Guentzel). Brankári: Hill - DeSmith, strely na bránku: 31:40

Los Angeles Kings - Boston Bruins 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Góly: 17. Danault (Iafallo, Anderson), 32. Durzi (Roy, Kopitar) - 27. Pastrňák (Marchand, McAvoy), 29. Marchand (McAvoy), 51. Frederic (Carlo), 52. Frederic (Foligno, Coyle), 58. Pastrňák. Brankári: Copley - Swayman, strely na bránku: 29:22

Slováci v akcii:

Martin Fehérváry (Washington) 19:06 1 0 1 0 3 2

Tomáš Tatar (New Jersey) 17:56 0 1 1 1 7 0

Juraj Slafkovský (Montreal) 13:23 0 0 0 -1 0 0

Jaroslav Halák (NY Rangers) 59:46 17/18 94,4

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankár: počet odchytaných minút, zákroky/strely, percentuálna úspešnosť zásahov/