Zelená stolica: Môžu sa za ňou skrývať isté potraviny, ale aj vážne ochorenie

Normálna stolica je zvyčajne svetlo až tmavohnedá. Hoci zmeny farby alebo štruktúry stolice môžu byť normálne, väčšina zmien by sa mala vyhodnotiť. Za zmenou farby stolice totiž môžu stáť nielen potraviny, nápoje, ale aj choroby. V skutočnosti môže stolica povedať veľa o našom zdraví. Môže to naznačovať, že musíte upraviť svoju stravu, alebo dokonca znamenať smrteľnú chorobu - rakovinu čriev. Ako je to so stolicou zelenej farby?

Zelená stolica z jedla aj choroby

Stolica môže mať zelenú farbu, pretože vás jedálniček zahŕňa veľa zeleniny, ako je kel, brokolica a špenát. Zelená stolica môže byť tiež výsledkom jedenia modrých potravín, ako sú čučoriedky, ako aj fialových a čiernych potravín, informuje britský spravodajský portál The Sun. Zelenkasté zafarbenie stolice tiež spôsobuje žlč, čo je znakom toho, že vaša pečeň a pankreas fungujú dobre.

Avšak môže to aj znamenať, že máte bakteriálnu infekciu. Ak sa necítite dobre a máte hnačku, môže ísť o problém v čreve, ako je salmonela, giardia alebo norovírus. Pretože tieto parazity spôsobujú hnačku, stolica prechádza cez črevá príliš rýchlo na to, aby ich žlč správne rozložila a sfarbili sa nahnedo.

Lieky môžu tiež zafarbiť stolicu na zeleno, vrátane niektorých antibiotík, antikoncepčných prostriedkov a doplnkov železa.

Je zelená stolica zlá?

Zelená stolica často ukazuje, že jete veľa zelenej zeleniny, takže je to dobré znamenie. Vaša pečeň produkuje žlč na podporu trávenia a niekedy to môže spôsobiť, že vaša stolica bude zelenkastá. Zvyčajne to nie je problém, len znak zdravého systému.

Avšak drastická zmena vo vašich črevných návykoch môže naznačovať niečo vážnejšie.

Lekársku pomoc by ste mali vyhľadať, ak:

Cítite sa zle a vaša stolica sa zazelenala, ale nezačali ste náhle vyjedať zelenú zeleninu

Konzistencia vašej stolice sa zmenila spolu s tým, ako sa stala zelenou.

Neurobili ste žiadne zmeny v stravovaní a vaša zvyčajne hnedastá stolica je zrazu zelená.

Vaša stolica po nedávnej transplantácii kostnej drene zozelenela, čo môže znamenať odmietnutie.

Ako sa zbaviť zelenej stolice?

Všetko závisí to od toho, čo to spôsobuje, ale je potrebné zvážiť niekoľko vecí:

1. Jedzte vyváženú stravu, ktorej súčasťou je zelená zelenina popri zdravých tukoch, bielkovinách a sacharidoch.

2. Pomôžte svojej pečeni a žlčníku jedením fermentovaných alebo kyslých potravín ako kimchi a citróny.

3. Posilnite svoje črevné baktérie, ktoré prispievajú svojím vlastným odpadom k vášmu, aby vytvorili jeho hnedú farbu, užívaním probiotík.